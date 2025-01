“No se pueden arrebatar niños”: Imelda Tuñón promete ayudar a madres separadas de sus hijos

GENERANDO AUDIO...

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa. Foto: Cuartoscuro

En medio del pleito legal emprendido por Maribel Guardia en su contra, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, aseguró que apoyará a mujeres que, como ella, han sido separadas de sus hijos.

Durante un encuentro con varios micrófonos, entre ellos los de “De primera mano”, Tuñón enfatizó que los menores no pueden ser arrebatados de sus madres, como ha pasado en su caso luego de que autoridades concedieran el cuidado de Julián por 10 días a Maribel Guardia.

“Yo le pido a todas las mujeres que están pasando por lo mismo, pues que nos unamos para que no sigan pasando estas cosas. Yo voy a apoyar a todas las que me contacten. De hecho, he estado platicando con varias que están en situaciones similares y esto no puede seguir pasando. No se pueden arrebatar niños de las madres sin tener pruebas”

La viuda del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian aceptó el derecho que tiene el niño de convivir con su abuela, pero, dijo, tiene más derecho de estar con su mamá.

“El niño, evidentemente, tiene derecho a estar con su abuela, pero tiene aún más derecho de estar con su madre… Yo nunca voy a quitarle el derecho a José Julián de estar con su abuelita porque él la ama, también sería hacerle un daño. Tienen que entender que le están haciendo un daño muy fuerte no permitiendo que me vea”

Además, la joven acusada de consumir sustancias ilícitas afirmó que presentó pruebas toxicológicas ante las autoridades.

“Presenté unas pruebas que me hice con una perito certificada y aprobada por la fiscalía. Además, presenté mis toxicológicos y los voy a publicar… Presenté mi declaración, mis pruebas y confió en que la autoridad va a hacer uso de la justicia”

Finalmente, confirmó que se pidió la “revocación de las medidas de protección” y espera, dijo, “que pronto se haga justicia”.