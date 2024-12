Sinaloa se ha convertido en un terreno de disputa entre dos fracciones del Cártel de Sinaloa. La violencia desatada por el control de la plaza ha alcanzado distintas esferas de la sociedad, incluyendo a los influencers.

La mayoría de los asesinatos han ocurrido en ataques directos. Aunque los casos de los tres creadores de contenido asesinados no han sido esclarecidos por completo, se manejan hipótesis sobre posibles vínculos con el grupo criminal de “Los Chapitos”.

Hace dos días se reportó el asesinato de Leobardo Asipuro Soto, conocido como “El Gordo Peruci”, quien fue acribillado en un domicilio ubicado en la calle Coronel Calixto Peña, en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán.

El creador de contenido estaba vinculado al grupo de influencers conocido como “Los Toys”, liderado por Marcos Eduardo Castro Cárdenas, alias “Markitos Toys”. Recientemente, se filtró una fotografía en la que “El Gordo Peruci” aparecía junto a figuras clave del Cártel de Sinaloa, como ‘El Perris’, ‘El Piyi’ y ‘El Nini’.

En el ataque también resultó herida su esposa, quien continúa recibiendo atención médica.

“El Gordo Peruci” tenía una considerable audiencia en redes sociales: 156 mil seguidores en YouTube, 380 mil en Instagram y más de 820 mil en TikTok.

Manuel Vivanco, conocido como “El Jasper”, tenía 29 años y era popular por sus videos de retos y entretenimiento. Al igual que “El Gordo Peruci”, su nombre estaba relacionado con el grupo “Los Toys”.

En noviembre de 2024, fue reportado como desaparecido tras ser sustraído de su domicilio. Días después, el 23 del mismo mes, su cuerpo fue hallado con signos de tortura. Hasta el momento, se desconoce si el contenido que publicaba tuvo relación con su asesinato.

Popular Sinaloan YouTuber “El Jasper” was just found murdered in the outskirts of Culiacán, Sinaloa. He was kidnapped just a few days ago. pic.twitter.com/G9Idtu9wvf