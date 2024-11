Foto: Getty

El actor James Van Der Beek, famoso por interpretar a Dawson Leery en la serie de los años 90 Dawson’s Creek, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer colorrectal.

En una entrevista exclusiva para la revista People, el actor, de 47 años, compartió detalles sobre el difícil momento que atraviesa y la forma en que ha enfrentado esta etapa con fortaleza y apoyo familiar.

Van Der Beek habla sobre su diagnóstico

En la entrevista, Van Der Beek explicó que ha estado lidiando con la enfermedad en privado, con la intención de mantener una actitud positiva y enfocarse en el tratamiento.

“Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, confesó el actor.

[¡La jornada electoral de EU en Uno TV! Sintoniza nuestro programa especial el 5 de noviembre a partir de las 15:00 horas]

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el actor expresó su optimismo respecto a su salud. “Hay motivos para el optimismo y me siento bien”, declaró, sin dar detalles específicos sobre el tipo de tratamiento que está siguiendo.

Mantiene su compromiso profesional

A pesar de los desafíos de salud, James Van Der Beek continúa con sus compromisos laborales. Su próximo proyecto es la película Sidelined: The QB and Me, una producción original de la plataforma Tubi, en la que el actor se desempeña como protagonista.

La película se estrenará el 29 de noviembre, y Van Der Beek ha manifestado su intención de seguir adelante tanto en su vida profesional como en su tratamiento médico.

¿Qué es el cáncer colorrectal?

El cáncer colorrectal es un tipo de cáncer que se origina en el colon o en el recto, los cuales forman parte del sistema digestivo.

Este tipo de cáncer se desarrolla cuando las células en el revestimiento interno del colon o del recto comienzan a crecer de forma descontrolada, formando tumores que pueden ser benignos o malignos.

Cuando son malignos, estas células cancerosas tienen la capacidad de invadir y destruir tejidos cercanos y pueden hacer metástasis, es decir, extenderse a otras partes del cuerpo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]