Jorge Martínez atentó contra su vida en Argentina. Foto: IMDB

Jorge Martínez, actor argentino que trabajó con Verónica Castro y Lucía Méndez, fue hospitalizado tras intentar quitarse la vida en un asilo.

La noticia fue dada a conocer por Linda Peretz, actual presidenta de La Casa del Teatro en Argentina, quien aseguró que el actor fue salvado por un empleado del lugar.

Peretz explicó que Jorge Martínez se encuentra acompañado por sus seres queridos luego de ser trasladado a un centro de salud mental.

Jorge Martínez pasó por momentos difíciles en su vida

Jorge Martínez, de 77 años, llegó a La Casa del Teatro en 2023, luego de atravesar momentos difíciles en su vida.

El actor enfrentó algunas situaciones tanto en lo personal como en lo profesional, como la muerte de su mamá en 2016, una serie de estafas que le hicieron perder sus ahorros y el olvido de sus colegas, como lo menciona Diarios Bonarenses.

Tras no conseguir trabajo, el actor decidió retirarse de la actuación, aunque no fue fácil: “pensé en quitarme la vida. Fue un golpe muy fuerte, estaba muy mal. Fue una idea que se me cruzó por la cabeza y la tuve durante meses”, había declarado el actor.

Un romance que no terminó bien con Verónica Castro

Tal como lo relata el diario La Nación, Jorge Martínez trabajó con Verónica Castro en la novela “Verónica, el rostro del amor” en 1982, romance que traspasó la pantalla.

La mexicana vivió un romance de verano con el actor cuando trabajaron juntos en Argentina, en la novela que protagonizaron fueron felices por siempre, pero en la vida real el cuento de hadas se volvió una pesadilla.

El diario argentino menciona que el romance terminó de manera abrupta y Verónica Castro regresó a México con malos recuerdos de la relación.

La actriz mexicana lo calificó de mantenido, abusivo y vividor, palabras que no le gustaron a Martínez y refutó los dichos de Castro.

El actor argentino dio su versión de los hechos y aseguró que lo que dijo Castro era muy fuerte y “son muchos años manteniendo una rectitud para que me ensucie de la manera en la que lo hizo”.

Y desde ese entonces ambos actores no volvieron a cruzar palabra.

Otra de las razones por las que Martínez piensa que se cortó la comunicación con Verónica Castro es que lo llamaron para participar en la novela “El extraño retorno de Diana Salazar” junto a Lucía Méndez, situación que habría causado enojo en la actriz.