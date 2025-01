Hijo de Mariana Levy cree ser víctima de brujería; afirma que su mamá lo alertó por “vibras extrañas”

GENERANDO AUDIO...

Mariana Levy tuvo tres hijos. Foto: Cuartoscuro

José Emilio Fernández, hijo de la fallecida Mariana Levy, reveló que en fechas recientes ha sido víctima de complicaciones que lo han llevado a pensar que le pudieran estar haciendo brujería. Incluso, dijo, mediante una médium, tanto su madre como su abuela, Talina Fernández, le han revelado que hay una vibra extraña con él.

¿Por qué José Emilio Fernández cree que le están haciendo brujería?

En un encuentro con varios micrófonos, entre ellos los de “Sale el sol”, el menor de los hijos de Mariana Levy dijo que sufrió la mordida de un perro que lo llevó a estar hospitalizado, y fue el comienzo de una serie de situaciones complicadas.

“Me mordió un perro, estuve hospitalizado porque el perro me transmitió unas bacterias a los tejidos blandos y a la sangre… Primero me muerde el perro, después me quedo atorado en el elevador del hospital, después llego a mi casa y está cerrado con seguro y no puedo abrir, le tuve que llamar a un cerrajero. Al día siguiente tenía clases, llegué tarde. O sea, me está pasando una suerte muy mala”.

El joven aseguró que en su última sesión con una médium le habrían dicho que cerca de él se veía alguna vibra extraña.

“Yo fui hace poquito con una vidente por todo este tema que a mí me gusta, como comunicarme con mi familia, con mi mamá, con mi abuela, y ellos mismos me dijeron que sentían unas vibras medio extrañas”.

Aunque no quiso decir de quién desconfía y cree que pudiera estar haciéndole brujería, sí aprovechó las cámaras para pedirle que parara.

“No sé de donde venga esto, no quiero suponer cosas, ya se lo imaginarán. Yo no voy a decir nada… ella (Ana Bárbara) no me está haciendo brujería, yo no dije eso… No sé, pero quién me lo esté haciendo que le pare ya porque esta semana estuvo medio rara”.

Finalmente, Fernández aseguró que desea una reconciliación con Ana Bárbara, famosa con quien pasó unos años de su vida tras la muerte de su madre, gracias a que la cantante se casó con su papá, el “Pirru”.

“Estaría padre porque para qué quieres estar peleado con gente que en un momento te quiso y te apoyo y te amo. A mí me gustaría limar todo, a mí me lastima muchísimo porque ella fue muy importante en mi vida”.