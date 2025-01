Josh Hutcherson protagonizó “Los Juegos del Hambre”. Foto: AFP

Josh Hutcherson, actor que interpretó a Peeta en “Los Juegos del Hambre”, se encuentra en México y se dio tiempo para tomarse fotos con sus fans.

En una imagen que circula por las redes sociales, el actor aparece en una tienda Coppel tomándose una foto con un fan.

¿Por qué Josh Hutcherson está en México?

Se sabe que Josh Hutherson se encuentra de vacaciones en Quintana Roo, ya que lo han visto en diferentes centros comerciales de la región.

La presencia del actor de Hollywood no ha pasado desapercibida por sus seguidores, quienes no dudaron para acercarse al interprete para tomarse una foto con él y pedirle un autógrafo.

Los fans de Hutcherson que tuvieron el privilegio de encontrárselo y posar junto con el actor no dudaron en mostrar la imagen del recuerdo.

La actitud relajada y amable sorprendió a sus seguidores mexicanos que no dudaron en expresarlo en sus redes sociales.

Las imágenes que circulan en las redes sociales son del 31 de diciembre, cuando el actor visitó Plaza las Américas de Chetumal.

También el protagonista de “Five Nights At Freddy’s” se le vio comprando tortillas en el destino turístico, lo que sorprendió a los que estaban presentes.

En otras imágenes que circulan se puede ver al actor disfrutando de un rato en playa del caribe mexicano jugando ajedrez.

¿Quién es Josh Hutcherson?

Josh Hutcherson, de 32 años, apareció en varios comerciales y en papeles pequeños en cine y televisión antes de protagonizar películas como “Little Manhattan” y “Zathura: A Space Adventure”.

También participó en “RV”, “Bridge to Terabithia”, “Journey to the center of the Earth” y “The kids are all rigth”.

A los 18 años consiguió el papel que lo lanzó a la fama Peeta Mellark en “Los Juegos del Hambre”, de 2012, y que interpretó en varias cintas de la saga.

Después del éxito de “Los Juegos del Hambre” disminuyó su carga de trabajo, pero parece que su carrera está tomando nuevos bríos.