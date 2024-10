¿Doble o clon? Joven sorprende por su parecido a Angelique Boyer

Joven sorprende por su parecido a Angelique Boyer. Foto: Cuartoscuro

Gran revuelo ha causado una joven en redes sociales por su gran parecido con Angelique Boyer. Incluso, la mujer se ha caracterizado como algunos icónicos personajes de la actriz de telenovelas.

Ella es la doble de Angelique Boyer

Fue a través del perfil de TikTok de un usurario identificado como Buangadas, que se compartieron imágenes de la doble de Angelique Boyer quien camina a la cámara mientras se aprecia una foto de la bella actriz.

Incluso la joven, que guarda gran parecido con Angelique, ondea su larga cabellera ante la grabación.

Si bien la doble de la actriz tiene facciones muy parecidas a las de Angelique, tiene algunas diferencias como el cabello rizado y en tonalidades oscuras.

“Se parecen”: redes reaccionan a la doble de Agelique

Aunque no se saben más datos de su identidad, eso no ha impedido que, en redes sociales, la joven cause mucho revuelo entre los usuarios que no ocultan su sorpresa por el parecido que tiene con la famosa.

“Por un momento pensé que era Angelique Boyer”, “Se parecen”, “Fuera de broma sí se parece a Angelique Boyer”, “Teresa de Temu”, “Le noto bastante parecido en su rostro a Angelique Boyer”, “Su sonrisa es igualita a Angelique Boyer”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Ella es la verdadera Angelique Boyer

Angelique Boyer es una famosa actriz que tiene una sólida carrera en el mundo del entretenimiento. Con varios protagónicos en su historia, se ha convertido en uno de los rostros más queridos en la televisión mexicana.

La actriz es muy activa en redes sociales en donde suele compartir con sus seguidores varios momentos de su día a día. Lo mismo muestra sus logros laborales como sus momentos de descanso, muchos junto a su pareja, el también actor, Sebastián Rulli.