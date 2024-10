¡Con todo y detalles! Karely Ruiz revela cómo se enteró de que estaba embarazada

Karely Ruiz espera a su primera hija. Foto: Cuartoscuro

Karely Ruiz dio detalles de su embarazo. La influencer compartió que hace poco más de un año decidió que se quería convertir en mamá y lo comentó con su pareja. Además, en su cuenta de TikTok, la joven recordó que, pese a los intentos, no lograba quedar embarazada.

“Hace como un año y medio, aproximadamente… me entraron esas ganitas de, ahora sí, cumplir ese sueño que siempre quise desde muy chiquita, de ser mamá. Le dije a estar persona: ‘oye, yo quiero ser mamá’ pero no teníamos nada estable en el momento. Se dio… Lo intentaba y lo intentaba y no quedaba embarazada”.

Tal era su deseo de ser mamá, que ya había investigado opciones de apoyo para lograr lo que, dijo, era un sueño que tenía desde que era niña.

“Estuve un año intentándolo y no quedaba y una amiga me recomendó un procedimiento in vitro e investigué, el procedimiento no estaba tan caro, pero siento que estaba forzando mucho las cosas”.

Pasaron los meses y Karely Ruiz sospechó que podría estar esperando a su primer hijo. Fue por consejo de su esposo que se hizo una prueba que, finalmente, confirmaría su embarazo.

“Me dijo mi esposo ‘pues vamos a hacernos una prueba. Nada pierdes’ Una semana antes andaba enfiestada, borrachísima, entonces dijo ‘no creo. No he tenido ningún síntoma’. Me hice la prueba… volteo a ver la prueba y (decía) ‘embarazada más de tres semanas’”.

Sin embargo, la influencer aseguró que en un principio no sintió felicidad por la prueba positiva, pues consideró que eras fallan. Hasta que obtuvo los resultados de la prueba de sangre celebró su primer embarazo.

“No sentí felicidad al momento porque dije ‘estas pruebas han de ser falsas, fallan’… Mi esposo empezó a llorar… Me hago el estudio de sangre y salió positivo. Yo fui la mujer más feliz del mundo”.

Además, Karely destacó que desea ya conocer a su primera hija, con la que, incluso, ya ha soñado.