Karla Sofía Gascón y Eugenio Derbez. Foto: AFP

Karla Sofía Gascón, quien está nominada al Globo de Oro por “Emilia Pérez”, criticó que Eugenio Derbez se haya retractado de sus comentarios contra Selena Gomez.

Durante una entrevista, la actriz española cuestionó la actitud del actor mexicano sobre la critica que hizo sobre el español de Selena Gomez en “Emilia Pérez”, que después se retractó.

Esto dijo Karla Sofía Gascón sobre Eugenio Derbez

La actriz no dudó en manifestar su desacuerdo con la forma en que Derbez manejó la situación. “Es una opinión que cada uno tiene”, comentó, haciendo hincapié en la necesidad de que los artistas sean congruentes con sus declaraciones.

Mencionó que retractarse de una opinión inicialmente expresada puede restar valor a cualquier argumento: “Si lo que opinaste es cierto, ¿quién te impide compartirlo?”.

Además de la crítica hacia Eugenio Derbez, Sofía Gascón también expresó su apoyo a su coprotagonista en “Emilia Pérez”, Selena Gomez.

“Te quiero, no hagas caso a comentarios negativos, estás perfecta”, indicó la actriz en sus redes sociales.

Eugenio Derbez calificó de “indefendible” la actuación de Selena Gomez

En una entrevista con la creadora de contenido Gaby Meza, Derbez expresó su opinión sobre el desempeño de Gomez en el papel y su pronunciación en español.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es la actuación de Selena Gomez. Selena es indefendible”.

Ante esta declaración, Selena Gomez respondió: “Entiendo tus argumentos… lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y al corazón que puse en esta película”.

Su declaración generó una ola de críticas, tanto que el actor decidió “retirarse” de las redes sociales por un tiempo.

“Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero, sí ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida’”.