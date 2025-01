Karla Sofía Gascón protagoniza “Emilia Pérez”. Foto: AFP

Karla Sofía Gascón estalló en contra de influencers y blogueros que han criticado la película que protagoniza “Emilia Pérez”. La española incluso los llamó “gatos que creen de cine”.

“Hay mucho bloguero que se cree experto y hay muchos gatos que se creen que saben de cine cuando lo que saben es arañar. Entonces, qué te puedo decir a quien no le guste que se vaya a ver otra cosa al cine, pero la mayoría del público es inteligente y sale emocionadísima en todos los países”, dijo Gascón a UnoTV.com.

La actriz añadió, que el recibimiento del público ha sido maravilloso: “Ha sido hermosísima la reacción del público. Yo adoro a México, adoro al público mexicano y creo que, a veces, es mucho más inteligente el público que los críticos de las películas”.

La actriz asegura estar muy orgullosa por haber protagonizado la cinta “Emilia Pérez”; dar vida a un narcotraficante mexicano que sueña con convertirse en mujer y tener una nueva vida, a manera de musical. Las críticas que está recibiendo la película no le molestan, pues aseguró: “Nadie es monedita de oro”.

“La historia es tan original que yo creo que por eso puede generar, pues de todo, hay al que le encanta y al que no, no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Al final siempre va a haber alguien que no le va a gustar algo de lo que has hecho, incluso cuando le gusta a mucha gente”, dijo Karla Sofía Gascón.

“Emilia Pérez” divide opiniones

Después de un largo recorrido por el mundo, la cinta dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, “Emilia Pérez” llegará a cines de México el 23 de enero y se anticipa que el éxito a nivel internacional que ha tenido se refleje en las próximas nominaciones a los Oscar (17 de enero) y recientemente recibió cuatro nominaciones a los SAG Awards 2025.

Las opiniones sobre la cinta varían, en Cannes enamoró a los críticos, obtuvo una ovación de 10 minutos, alzó el Premio del Jurado y el reconocimiento a Mejor Actriz para su elenco. Karla Sofía se convirtió en la primera mujer trans en llevarse este galardón.

¿Por qué critican la película?

La película “Emilia Pérez” obtuvo cuatro premios en la edición 82 de los Globos de Oro: “Mejor Película de Comedia o Musical”, “Mejor Película de Habla No Inglesa”, “Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña” y ‘Mejor Canción Original”

El país donde transcurre la historia de ‘Emilia Pérez’ es en México, lugar donde la película ha recibido las críticas más duras, a pesar de que aún no se ha estrenado en las salas de cine o plataformas, como ya sucedió en otras partes del mundo.

Una de las críticas más fuertes que ha recibido la película en México se debe a su elección del elenco. Entre los personajes principales, únicamente Epifania Flores es interpretada por una actriz mexicana, Adriana Paz.

Por su parte, el director Jacques Audiard reconoció en su visita el Festival Internacional de Cine de Morelia que él no sabía que la actriz Selena Gomez no habla español, otro de los motivos por los que la cinta ha sido criticada.

Carla Hool, directora de casting, explicó en diversas entrevistas que inicialmente realizaron audiciones en México, pero luego ampliaron la búsqueda a otros países y declaró que Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez fueron seleccionadas por ser las más aptas para los roles principales.

Prensa mexicana critica “Emilia Pérez”

En una entrevista con la creadora de contenido Gaby Meza, Eugenio Derbez expresó su opinión sobre el desempeño de Selena Gomez en el papel y su pronunciación en español.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es la actuación de Selena Gomez. Es indefendible”.

Derbez añadió, que el problema principal de “Emilia Pérez” es que se trata de una producción realizada por extranjeros, lo que explica su gran aceptación entre el público no hispanohablante.

La presentadora de ‘Sale el Sol’, Joanna Vega-Biestro dijo, que el filme tiene fallas a todos los niveles, empezando por el guion, que parece haber sido traducido al español con Google.

Por su parte, Javier Ibarreche expresó en un video que se volvió tendencia: “Se siente, y esto es lo que a mí me supo la película, se siente como una caricatura un tanto insensible de México, hecha por alguien que ha visto a México, sobre todo, a través de películas gringas”.

Trama “insensible”

En la trama, el cambio de género de Emilia Pérez viene acompañado de una transformación de conciencia ahora el excapo del narco crea una organización para buscar a los desaparecidos en México.

La forma en la que es abordado el tema ha generado múltiples críticas, al ser un asunto muy sensible en un país con más de 100 mil desaparecidos, según cifras oficiales.

“Asumir que, al llevar a cabo su transición, el macho salvaje y cruel que ha ordenado cientos de asesinatos se transforma de pronto en una mujer empática y comprometida con los más débiles supone un malabarismo narrativo imperdonable“, expresó el escritor mexicano Jorge Volpi en una columna de opinión del diario El País.