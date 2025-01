Karol G contará su historia en documental de Netflix

Karol G tiene 33 años. Foto:AFP.

Karol G mostrará su historia de poder, pasión e inspiración con el documental “Karol G: La guerrera del género”, el cual promete ser un retrato íntimo del ícono mundial de la música y mostrar a la mujer detrás de la artista. La producción ofrecerá imágenes exclusivas de su reciente gira mundial “Mañana será bonito”.

La “Bichota” anunció, a través de sus redes, el lanzamiento de su primer documental en 2025, proyecto en el que participará con Netflix.

“Una historia nacida de sueños que parecían imposibles, alimentada por una fe inquebrantable. Mi vida, mi trabajo, mi verdad… Mi sueño hecho realidad”, escribió en un mensaje compartido en su cuenta oficial de Instagram.

“Karol G: La guerrera del género”

El documental incluirá escenas inéditas de su gira mundial “Mañana será bonito”, la cual culminó en julio de 2024 y la consolidó como una de las artistas latinas más importantes en la industria musical.

El largometraje “Karol G: La guerrera del género” está dirigido y producido por la ganadora del premio Emmy Cristina Costantini (“Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado”, “Science Fair”) y producido por This Machine y los productores R.J. Cutler, Elise Pearlstein y Trevor Smith, en asociación con Interscope Films y Bichota Films.

This Machine, que forma parte de Sony Pictures Television, ha estrenado recientemente “Elton John: Never Too Late”, aclamada por la crítica, al igual que el comentado documental, “Martha”.

Otros productores son Kristofer Ríos, Alex Simmons y Mariem Pérez junto con la co-productora Sofía Vanegas Cardona de Bichota Films. Mark Blatty y Margaret Yen son productores ejecutivos junto a John Janick y Nir Seroussi, de Interscope Capitol.