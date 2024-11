Katy Perry. Foto: Archivo

Katy Perry está nuevamente en el ojo del huracán, después de que usara una frase tradicional española para dirigirse al público mexicano.

La cantante, quien recientemente dio a conocer que abrirá nuevas fechas en México, fue blanco de críticas por un mensaje en redes sociales para anunciar su concierto del próximo 26 de abril en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué dijo Katy Perry que molestó a fans mexicanos?

“¡Olé Mexico City! The first show is sold out, and a new date is added for abril 26. On sale now”. (¡Olé Ciudad de México! El primer espectáculo está agotado y se añade una nueva fecha para el 26 de abril. Ya a la venta), escribió Katy Perry en “X”.

El mensaje fue suficiente para que usuarios de redes sociales fijaran su atención en el desconocimiento de la cantante de la cultura mexicana, la cual, según muchos, confundió con la española.

Las críticas se acrecentaron, pues recientemente la cantante visitó México, país en el que brindó entrevistas a diversos medios de comunicación y hasta comió tacos.

Katy Perry se presentará nuevamente en la Arena Ciudad de México el 23 y 26 de abril, lo cual lejos de la frase que utilizó para anunciar la extensión de su gira en tierras mexicanas, generó algarabía entre sus fans.

Tunden a Katy Perry por “Olé”

Tras el mensaje de Katy Perry en el que utilizó un “Olé” para referirse a México, las críticas no se hicieron esperar.

“Olé es un canto relacionado con España, no con México”; “Olé es una expresión española, Katy”; “Intenta investigar sobre nuestra cultura, nosotros no usamos esa palabra, amiga”, fueron parte de los comentarios que se leyeron en la red social “X”.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Shawn Mendes besa a fan en el Corona Capital para cerrar la segunda noche]

Hasta el momento, el mensaje de la icónica cantante y creadora de éxitos como “Dark Horse”, “Firework” y “Roar” ha recibido más de 2 mil respuestas y compartido más de 5 mil.