La historia de Royal Club, la banda de ska que festejó sus 30 años grabando al lado de Panteón Rococó

En la década de los 90, la Ciudad de México (CDMX) vio nacer a una agrupación musical que, a la postre, sería considerada una banda de culto dentro del género musical ska, llamada Royal Club.

Comandada por Rafael Montoya, la agrupación, que dio sus primeros pininos en el complejo mundo de la música bajo el nombre de La Matatena, se ha consolidado como una de los más importantes del ska, lo que los llevó a festejar sus 30 años en el Lunario del Auditorio Nacional.

Aunado a lo anterior, la banda acaba de lanzar su reciente sencillo “Resistencia”, producido por Misael Oseguera y con la voz de Dr. Shenka, ambos músicos de una de las bandas más emblemáticas de ska en Latinoamérica, Panteón Rococó.

UnoTV platica, en exclusiva, con Rafael Montoya, vocalista de Royal Club que, para celebrar sus 30 años de trayectoria musical, se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional y publicó su reciente sencillo “Resistencia”, el cual contó con la colaboración en la producción y voz de los músicos de Panteón Rococó, Missael Oseguera y Dr. Shenka.

Al respecto, el músico cuenta que la colaboración con el célebre Dr. Shenka se dio gracias a la intervención de Missael, saxofonista de Panteón Rococó y también productor del nuevo sencillo y disco de Royal Club.

Sobre el proceso de composición, Rafa cuenta que la música “la traía Misael”, por lo que el vocalista de Panteón “agarró un lápiz, hizo su parte, yo también y en un día quedó el tema”.

El vocalista de Royal Club, a manera de recuento de su carrera, señala que el estandarte de la resistencia siempre ha acompañado a la banda durante sus 30 años.

A decir de Rafael, en un inicio, el término de resistencia dentro de la agrupación de ska estaba enfocada en el hecho de ser escuchados y dejar el mundo plasmado con sus colores, notas musicales y mensajes.

Actualmente, confiesa Rafa, en cuya barba y cabello se empiezan a asomar las canas, el término resistencia sigue siendo el estandarte de la banda, pero, ahora, está enfocada a planos personales.

A 30 años de distancia, el también compositor confiesa que ahora viven un sueño que se hizo realidad poco a poco, “de la mano de todos los camaradas y la gente que se han vuelto una gran familia para nosotros”.

“En Royal Club rompemos el estigma de la banda que toca para sus seguidores. Nosotros realmente estamos en contacto con la gente, somos una gran familia, lo cual es un gran éxito, el poder contar con tanta gente a tu lado. Compartimos el escenario con la gente, no es que ellos vayan a vernos, muchas veces nosotros vamos a verlos a ellos. Somos coleccionistas de miradas, lágrimas, risas y carcajadas, eso nos hemos vuelto”.

En días recientes la palabra ska se colocó como trending topic en redes sociales debido al regreso a los escenarios musicales del popular actor Rafael Amaya, protagonista de “El señor de los cielos”, con la banda Almalafa que, en sus composiciones, ensalza, precisamente, este ritmo musical de origen jamaiquino.

Al hablar sobre ska, el vocalista de Royal Club, señala, “sin temor a equivocarse”, que este género musical se encuentra en su mejor momento en México gracias al trabajo de las bandas contemporáneas, promotores y público, lo cual, en parte, se ve reflejado en grandes festivales que reúnen a más de 40 mil personas.

“Gracias al ‘aferre’ de las bandas, gente, promotores, es posible que se comparta escenarios con bandas legendarias del ska mundial, las cuales hubiera sido casi imposible que se presentaran en México si no hubiera habido esta apertura de parte de todos mis camaradas, compañeros, de la gente misma para aferrarse y promover que el ska dejara de ser un movimiento o género musical estigmatizado. Se ha ido demostrando, a lo largo del tiempo, que el ska está a la altura del pop, el regional y otros géneros musicales”.

El músico abunda que la ideología del ska es de unión, de esperanza y actualmente las bandas siguen expresando sus inconformidades, “porque no ha cambiado todo de la noche a la mañana”, sin embargo, ahora lo abarcan todo de una manera más artística.

Sobre las miras de Royal Club a futuro, Rafa confiesa que les gustaría llegar a “muchísimo más público”, a más países, a más foros… conocer más gente y aprender.

“Realmente estamos en la constante de aprender. No sentimos que lo sabemos todo, para nada, al contrario, estamos siempre abiertos a aprender, para mejorar; siempre se puede ser una mejor versión de uno mismo. No hemos perdido la ilusión de subirnos a un escenario y no hemos perdido la ilusión de llegar a más gente; eso nos sigue manteniendo y nutriendo. Siempre estamos con los pies en la tierra, nos sabemos frágiles, nos sabemos vulnerables”.

Rafael Montoya.