“La Otra Cara de la Luna” y otras películas en las que no sabías que aparece Scarlett Johansson

“La Otra Cara de la Luna” es la más reciente película protagonizada por Scarlett Johansson, en conjunto con Channing Tatum. Para homenajear a la actriz de 39 años, Claudia Lando y Alfredo Narváez recuerdan algunas de sus cintas menos conocidas en el podcast “3, 2… Uno“.

¿De qué trata “La Otra Cara de la Luna”?

Greg Berlanti, también director de “Yo Soy Simón”, estrena “La Otra Cara de la Luna” el 11 de julio, una cinta que se desarrolla en plena carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia.

Scarlett Johansson interpreta a un prodigio del marketing que es contratada antes de la misión Apollo 11 a la Luna para cuidar la imagen del proyecto, así como para ejecutar un montaje en caso de que EU fracasara.

El nombre original de esta película es “Fly Me to the Moon“, homónima a la canción de Frank Sinatra, escrita en 1954 por Bart Howard.

El elenco de “La Otra Cara de la Luna” lo completan Channing Tatum, Woody Harrelson, Jim Rash, Ray Romano y Colin Woodell.

Otras películas no tan conocidas de Scarlett Johansson

“Un muchacho llamado Norte”

El primer papel oficial de Scarlett Johansson en el cine fue cuando tenía aproximadamente 10 años en 1994 cuando interpretó a Laura Nelson, un pequeño personaje en “North“, protagonizada por Bruce Willis y Elijah Wood, quien interpreta a un niño genio que decide buscar unos nuevos papás

“Mi Pobre Angelito 3”

Ya con 13 años, la joven actriz consiguió un nuevo papel secundario, esta vez en “Mi Pobre Angelito 3“, cuando Macaulay Culkin ya no estaba en la franquicia. En dicha película de 1997, la (aún no) estrella de Hollywood hizo el papel de una de las hermanas del niño que se queda solo en casa.

“Bob Esponja: La Película”

Scarlett Johansson no es ajena a prestar su voz para películas animadas, pues además de participar en “Sing” e “Isla de Perros“, interpretó a la princesa Mindy en “Bob Esponja: La Película“, la primera aparición del personaje amarillo en la pantalla grande en 2004.

“Un Zoológico en Casa”

Cameron Crowe regresó a las marquesinas, tras el éxito de “Casi Famosos“, con “Un Zoológico en Casa“. En dicho proyecto, que salió cuando “Black Widow” ya estaba en su vida, la actriz hizo de la cuidadora principal de un zoológico en serios problemas financieros.

Películas destacadas de Scarlett Johansson

“Historia de un Matrimonio”

En los Oscar 2020, Scarlett Johansson recibió una doble nominación a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, siendo su segunda candidatura por “Historia de un Matrimonio“, en donde compartió pantalla con Adam Driver y fue dirigida por Noah Baumbach.

“Jojo Rabbit”

La película que le valió la nominación principal ese mismo año fue “Jojo Rabbit“, dirigida por Taika Waititi, en donde interpreta a la madre de un niño aficionado del nazismo y Adolf Hitler; siendo ella una activista antiguerra que desea el regreso de la paz en Europa y Alemania.

“La joven con el arete de perla”

La carrera de Scarlett Johansson ha tenido múltiples facetas, incluyendo un papel en el que interpreta a la musa del artista Johannes Vermeer que inspiró la obra “La joven de la perla“. En 2003, protagonizó “La joven con el arete de perla” junto con Colin Firth.

“Match Point”

En 2005, como parte de una nueva era en la carrera de Woody Allen, la actriz hizo el papel de una amante trágica en “Match Point“, que busca desesperadamente ser parte de una mejor vida, vinculada con una familia de abolengo en donde la traición es el boleto de entrafa.

“Lost in Translation”

El mismo año que salió “La joven con el arete de perla”, Sofia Coppola estrenó “Perdidos en Tokio“. Scarlett Johansson coprotagoniza la cinta con Bill Murray, en donde protagonizan a dos personas completamente distintas que se encuentran por un punto en común: la soledad.

“Her”

Diez años después de “Perdidos en Tokio”, Spike Jonze estrenó “Her“, en donde Scarlett hizo la voz de Sam, la voz de inteligencia artificial de la que se enamora el protagonista. Si la cinta de Coppola fue su versión de su rompimiento con Jonze, esta película habría sido la réplica, ambas protagonizadas por Johansson.