Lele Pons recibe ataques de Nicolás Maduro, ve motivo

Lele Pons hizo un llamado a los venezolanos. Foto: AFP

La influencer venezolana Lele Pons recibió críticas por parte Nicolas Maduro, quien la acusó de intentar “imponer un gobierno en Venezuela“.

El presidente de Venezuela se fue duro contra la influencer en días pasados debido a que Lele Pons hizo un llamado a sus seguidores para que se unieran a la Gran Protesta Mundial, que se realizó el pasado 17 de agosto.

Miles de venezolanos salieron a las calles de varias ciudades del mundo para protestar contra el resultado de las elecciones del pasado 28 de julio donde Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales.

¿Qué es lo que dijo Nicolás Maduro contra Lele Pons?

“Ahora hay una tal Lele Pons, que quiere, desde Miami imponer un Gobierno en Venezuela. Pero, ¿quién dijo que Lele Pons es política? ¿Quién dijo que Lele Pons y los artistas que está convocando, igualito al concierto de Cúcuta, deben determinar la vida de un país entero?”, expresó.

El político también criticó a la influencer por cuestionar su victoria en las elecciones y por exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la presentación de las actas oficiales, un proceso que a más de 15 días aún no ha ocurrido.

¿Qué sabe Lele Pons del CNE? ¿Cuánta plata le están poniendo por detrás?

Nicolás Maduro

Lele Pons responde a críticas de Nicolás Maduro

La esposa de Guaynaa no tardó en responder a los comentarios de Nicolás Maduro y a través de su cuenta de X dejó en claro su apoyo al pueblo venezolano y su rechazo a las críticas del presidente, por lo que escribió lo siguiente: “¿Te molesté? No me vas a callar Maduro. GANÓ VENEZUELA”.

Ver más Te moleste? 😂No me vas a callar Maduro !!!!!!!!!!!!!! GANO VENEZUELA 🇻🇪❤️ — Lele Pons (@lelepons) August 15, 2024

La influencer también compartió varias fotos en su cuenta de Instagram, donde se la ve en las calles, uniéndose a la “Gran protesta por la verdad” contra Nicolás Maduro, que están en desacuerdo con el triunfo del presidente.