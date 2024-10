Los Concorde regresan para hacer mucha más música

Los Concorde, la superbanda mexicana compuesta por Leonardo Lozanne (Fobia), Jonás González (Plastilina Mosh), Alfonso Toledo (La Lupita) y Mauricio Clavería (La Ley), están de regreso con nuevo material.

Tras años de pausa, el grupo se reencontró en el estudio, impulsados por la curiosidad de retomar el proyecto y explorar nuevas ideas. En entrevista para Unotv.com, los integrantes compartieron detalles de su reunión y el proceso creativo detrás de su nueva canción “Envenéname”.

Todo comenzó cuando, impulsados por la curiosidad, se preguntaron por qué habían dejado de tocar juntos. Jonás explicó que la reunión surgió casi de manera espontánea. “Un buen amigo me preguntó y fue tanta la curiosidad que les llamé. Oye, ¿por qué no hemos tocado? Ni uno supo decir no. Entonces, nos metimos al estudio y empezamos a trabajar; fue muy fluido, la timidez desapareció y las canciones empezaron a surgir rápido”.

Para esta nueva etapa, cada miembro asumió un rol claro en la producción musical. Leonardo comentó que ya se conocen bien y saben en qué momento cada uno puede aportar su mejor versión. “Es una democracia complicada, pero Poncho nos entiende a todos y respeta cada opinión. Somos autosuficientes desde el día uno, así que todo fue muy fácil y rápido”.

La producción de “Envenéname” estuvo a cargo de Poncho, quien se encargó de captar la esencia de cada integrante y el proceso fue espontáneo: “Comenzamos con una progresión de acordes y luego se sumó la base rítmica. Fue muy rápido y cuando te enchina la piel, dices: esto se siente bien”.

“Envenéname” es solo el inicio de la nueva etapa de Los Concorde

Aunque el rock sigue siendo el núcleo de Los Concorde, su nuevo material promete un sonido renovado.

Jonas adelantó que, a diferencia de sus discos anteriores, las nuevas canciones sonarán distintas, mostrando una faceta más madura.

“Si esperan algo parecido a ‘Envenéname’, no lo van a encontrar. Cada sencillo traerá algo diferente; queremos que cada canción sorprenda”.

Los Concorde no solo traen nueva música, sino también planes de presentarse en vivo en 2025. Según Leo, ya están armando un show para sus seguidores. Para mantenerse al tanto, los fans pueden seguir a la banda en redes sociales.

Este regreso representa para Los Concorde una nueva etapa llena de creatividad, manteniendo la libertad artística que ha sido clave para su autenticidad como banda.