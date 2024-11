Luis Enrique Guzmán revela que la salud de Silvia Pinal es crítica: “Mi madre está en proceso de partir”

Luis Enrique Guzmán habla sobre Silvia Pinal. Fotos: Cuartoscuro / Getty Images

La salud de Silvia Pinal mantiene en alerta al mundo del entretenimiento. Sin embargo, de acuerdo con medios de espectáculos especializados, su hijo, Luis Enrique Guzmán, confesó que la “Diva de México” se encuentra “en proceso de partir”. En Uno TV.com, te compartimos los detalles.

Luis Enrique Guzmán habla sobre la salud de Silvia Pinal

La periodista Karina Monroy, del matutino “Hoy Día”, reveló que el productor del programa logró contactarse con Luis Enrique Guzmán para hablar sobre la salud de la protagonista de “Viridiana”.

El hermano de Sylvia Pasquel puso fin a los rumores sobre el posible fallecimiento de Silvia Pinal. Sin embargo, confesó que se encuentra en una situación muy delicada.

“No ha fallecido. Mi madre está en proceso de partir”, señaló el hijo de la actriz, tras la llamada, de acuerdo con el programa “Hoy Día”, de Telemundo.

Por otro lado, en una entrevista con medios de comunicación, Efigenia Martínez, asistente de la “Diva de México”, señaló que no puede hablar sobre la salud de su amiga.

“Ahorita no nos deja bajar. No me dejan decir nada”, reveló al programa “Chisme no like”.

¿Qué se sabe de la salud de Silvia Pinal?

Los periodistas de Televisa Espectáculos señalaron que la familia de Silvia Pinal no se ha pronunciado de manera oficial respecto a su estado de salud.

#ÚLTIMAHORA | Incertidumbre TOTAL: Ninguno de los familiares de la Diva del Cine de Oro Mexicano, Silvia Pinal, ha dado más información sobre su estado de salud, sin embargo, se dice que la actriz de 94 años se encuentra "semisedada" y en cuidados paliativos, atendida por un… pic.twitter.com/IsdccC2zZy — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) November 28, 2024

Según los reportes, la estrella de “María Isabel” se encuentra semisedada y bajo cuidados paliativos, por lo cual es atendida por un equipo completo de doctores.

El periodista Luis Alejandro Ortega confesó al programa “¡Cuéntamelo ya!” que su salud está siendo monitoreada por cardiólogos, nefrólogos y geriatras.

En tanto, el programa de espectáculos “Sale el sol” aseguró que Silvia Pinal ya recibió los Santos Óleos (aceite), que se brindan a las personas que están enfermas o a punto de morir, de acuerdo con la Iglesia católica.

Su familia la visita en el hospital

Los programas de espectáculos afirmaron que la familia de Silvia Pinal, entre ellos Sylvia Pasquel, Stephanie Salas y su novio Humberto Zurita, así como el cantante Enrique Guzmán, acudieron al hospital.

Incluso, Alejandra Guzmán pospuso un concierto en Perú para visitar a la “Diva de México”, quien se encuentra hospitalizada desde hace una semana.

Asimismo, según los periodistas de espectáculos, se espera que la familia emita un comunicado oficial para hablar sobre su estado de salud.