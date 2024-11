¡Salió el Sol! Luis Miguel regala boletos para su show a mujer que le “arruinó” el festejo de cumpleaños

Luis Miguel se reivindica con una mujer a la que el “Sol” habría “arruinado” su cumpleaños en Mérida, Yucatán. Tras haberse negado a que se grabara el momento de soplar la vela del pastel en un restaurante, el cantante compensó la situación regalándole entradas en primera fila para uno de sus conciertos.

A través de redes sociales, Erick Cid, hijo de la mujer y usuario de TikTok, aclaró que su intención nunca fue hacer quedar mal a nadie, sino simplemente compartir una situación que les ocurrió.

“Para quienes no creían y pensaban que era mentira, miren dónde estamos: en el concierto, en la segunda fila. Nos invitó el equipo de Luis Miguel y aquí estamos. Nosotros no hicimos nada malo para estar aquí. Así que, moraleja: hagan siempre el bien para que les lleguen cosas buenas. No dañamos ni a Luis Miguel, ni al restaurante, ni a la mesera”, afirmó Cid en su publicación.