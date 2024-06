“No sabe bailar”: Lyn May critica a Irina Baeva como “Aventurera”

Lyn May crítica a Irina Baeva como “Aventurera”. Foto: Cuartoscuro

Irina Baeva sigue siendo blanco de críticas luego de su debut en “Aventurera”. Ahora, fue Lyn May quien opinó sobre el desempeño de la rusa, asegurando que “no baila nada”. Sin embargo, la actriz no fue la única criticada por la vedette, pues también le tocó a la producción de Juan Osorio.

En entrevista con Pedro Prieto, Lyn May destacó que Irina Baeva no baila y no dudó en compararla con Edith González, quien, para Carmen Salinas, fue la “mejor aventurera”.

“No sabe bailar, verdad. Tristemente. No es que hable mal, yo no hablo mal de nadie, pero pienso que ahí (como “Aventurera”) debe ser una buena bailarina, como Edith González”.

Además, la famosa vedette destacó que, sin Carmen Salinas, la puesta en escena de “Aventurera” se ve “sin sal”.

“Hace falta Carmen Salinas. Sin Carmen Salinas eso se ve sin salsa, sin sal, sin nada”.

Luego de la opinión de Lyn May, varios cibernautas coincidieron con la vedette; incluso, aseguraron que ella baila mejor que Irina Baeva.

“Literal, baila mucho mejor Lyn May que la Irina Baeva”, “¿Por qué se aferró tanto Juan Osorio con Irina? No baila, no canta”, “Ella y todos los sabemos: a Irina le queda grande ‘Aventurera’”, “Después de ver en escena a Edith González, a Itatí Cantoral… Siempre esperas un mejor desempeño que ellas”, son parte de los comentarios que se leen ante las declaraciones de Lyn May.

Después de su debut, Irina Baeva no se ha salvado de las críticas y las comparaciones con otras famosas que han interpretado el papel de Elena Tejero en “Aventurera”.

Entre las críticas a la versión de “Aventurera” bajo la producción de Juan Osorio se suman las de Niurka, quien no tuvo reparos en arremeter contra la nueva producción. Las palabras de la cubana también fueron apoyadas por los seguidores, que no paran de comparar a Irina con las estrellas anteriores encargadas de protagonizar la obra.