Mabel Cadena y Cristo Fernández estrenarán comedia junto a Eva Longoria

Cristo Fernández, Mabel Cadena y Eva Longoria compartirán pantalla.

En la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) 2024, los actores mexicanos Mabel Cadena y Cristo Fernández anunciaron con entusiasmo su participación en la nueva comedia estadounidense “Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip”. La película, dirigida por Marvin Lemus, cuenta con la actuación estelar de Eva Longoria.

Mabel Cadena, conocida por su papel en “Black Panther: Wakanda Forever”, compartió sus experiencias y desafíos al abordar el género de la comedia, un terreno que aún explora con cierta reticencia.

“Pues sí, la comedia, que es algo que aborde con Cristo, es algo que me da miedo, me da mucho miedo, pero este año le he entrado mucho más. Entonces bueno, a ver qué pasa”. Mabel Cadena

Aunque la actriz se siente más cómoda en el drama, donde conoce bien su instrumento, admite que “la broma o el chiste me parece un arte que domino poco y que bueno, estaba pensando explorar y a jugar y ver qué pasa poco a poco”.

La actriz también destacó la guía y el apoyo de Eva Longoria en el set. “No hay persona que domine mejor ese lenguaje que te haga sentir cómoda para hacer una guía y una maestra y decirte ‘no te preocupes, tú haces esto aquí, sígueme la corriente y va a caer’. Entonces fue un poco como tener a esa figura que me orientaba sobre el ritmo de la comedia y dónde poner una palabra y cómo rematar, y listo, que lo hace espectacular”.

Por su parte, Cristo Fernández, conocido por su papel en “Ted Lasso”, expresó su emoción al trabajar junto a Longoria: “Es súper linda, súper creativa, le agradezco mucho que me abrió la puerta”.

“Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip” fue filmada en Nuevo México y contó con un rodaje de aproximadamente tres meses el año pasado. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, se espera que la película llegue a las pantallas este año.

La participación de Mabel Cadena y Cristo Fernández en esta comedia promete ofrecer una combinación de talento y frescura, asegurando una experiencia cinematográfica única.