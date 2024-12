Mariah Carey firma el seno de Rihanna en pleno concierto navideño

Mariah Carey y Rihanna vivieron un momento especial. Foto: AFP

Rihanna asistió a un concierto navideño de Mariah Carey, a quien le pidió un autógrafo, pero lo que llamó la atención fue la zona para plasmar su firma.

En un video que circula por redes sociales, se ve a Rihanna en primera fila de show navideño de Mariah cuando hizo el pedido especial.

Así fue el momento entre Mariah Carey y Rihanna

Mariah Carey dio su último concierto de su gira “Christmas Time” en el Barclays Center de Brooklyn donde entre los asistentes estaba Rihanna.

En el video que se viralizó y fue compartido en un inicio por el amigo de Rihanna, Jason Lee, se alcanza a escuchar como la artista originaria de Barbados le dice: “¿Debería pedirle que me firme la camiseta o el pecho?”

Instantes después, Mariah se dio cuenta de la presencia de Rihanna, se acercó a ella, y después la cantante de “Umbrella” le mostró su pecho izquierdo para que se lo autografiara.

“Necesito una firma”, dijo, y comenzó a pedir un marcador permanente. Tan pronto como Carey comenzó a firmar su nombre en el pecho, Rihanna tomó el micrófono y anunció a la multitud: “Mariah Carey está firmando mi pecho, amigos”. Momento que ella misma calificó como “icónico”.

Las dos divas finalizaron el momento con un “te amo” y un abrazo.

Rihanna y Mariah Carey han mantenido una relación de amistad a lo largo de los años y este momento en el concierto sólo reafirmó su cercanía y respeto.

Mariah Carey también tuvo otro momento especial cuando sus hijos de 13 años, Monroe y Moroccan, la sorprendieron en el escenario con flores para celebrar el éxito de su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”, que volvió a alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100.