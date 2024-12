Mariana Seoane comparte el difícil estado de salud de su mamá. Foto: Cuartoscuro

Mariana Seoane vive momentos muy complicados por la salud de su mamá, quien fue diagnosticada con cáncer. La cantante, muy conmovida y al borde del llanto, reveló el estado que guarda su madre y que pide a Dios le permita pasar estas fechas de Navidad y fin año en familia.

“Mi mamita está luchando, su cuerpo no le responde como ella quisiera, pero está luchando y mientras hay vida, digo yo, hay esperanza. Le pido a Dios que en estas fechas no se la vaya a llevar… Las enseñanzas que te deja el poder estar al lado de un ser que vas viendo que se apaga como una velita”.

En un encuentro con varios programas de televisión, entre ellos “Sale el sol”, la “Niña buena” confesó que, aunque trata de darle lo mejor, su mamá enfrenta diversos problemas, como moverse por sí sola.

“Su calidad de vida tratamos siempre de que esté lo mejor posible, pero sin duda, es complicado porque ya no puede moverse por sí misma, necesita ayuda para todo. Es difícil“.

La cantante y actriz se sinceró y destacó que pide que su madre pueda transcender si dolor y afirmó que el día que eso pase con su madre se irá la mitad de su vida también.

“Le pido a la Virgencita y a Dios que el día que ella trascienda sea sin dolor. Creo que he hecho todo lo humanamente posible para que ella no sólo tenga calidad de vida, sino que ha sido mi compañera toda mi vida, el día que ella trascienda es como que se va la mitad de mí y de mi vida en todos los aspectos”

Finalmente, Seoane agradeció las muestras de cariño que ha recibido por parte de fanáticos que tratan de darle ánimos en los momentos complicados que vive por la salud de su mamá.

“Hay mucha gente que está viviendo lo que yo estoy viviendo ahora… Les agradezco a toda la gente que me escribe, me dicen: ‘estamos contigo, Mariana. Sabemos lo que estás viviendo. No es fácil, pero así es la vida’”.