Mairana Seoane enfrenta la muerte de su mamá. Foto: Cuartoscuro

Mariana Seoane rompió el silencio luego de la muerte de su mamá a causa del cáncer, y reveló quién tomó la fotografía de los últimos momentos junto a su madre, la cual dividió opiniones.

“También te habla de eso, de que, claro, que voy a llorar muchas veces y lo voy a sacar y también voy a estar sonriendo y voy a brindar por su vida, pero lo mostré porque ahí estaba mi querida hermana Arlette Terán, que ella la tomó”.

En un encuentro con varios programas, entre ellos “Sale el sol”, Seoane compartió, también, cómo fueron los últimos momentos de su mamá antes de morir y qué fue lo que le dijo para despedirse de ella.

“De un lado, mi hermana, del otro lado, yo, con una música hermosa, diciéndole que no tuviera miedo, que se fuera en paz, que íbamos a estar muy bien y fue hermoso… Sí nos dijo a Ximena y a mí: ‘Cuando me vaya, no lo hagan tan dramático’”.

La también actriz dedicó un mensaje de agradecimiento a su madre por todo el apoyo que, a lo largo de su vida, recibió.

“Gracias, mamá, porque ella hizo esta mujer que soy hoy, me apoyó en todo. Me dio valores, me dio la fuerza para luchar, me hizo ser la que soy y no tengo más que decirle: gracias, mamá. Ya la veo en paz, voy a extrañar, obviamente, su cuerpo, su presencia, pero ella ya no tenía calidad de vida”.

Mariana Seoane, criticada por polémica foto de su madre

Luego de dar a conocer la noticia del fallecimiento de su madre, Mariana Seoane recibió algunas críticas por parte de cibernautas que lamentaron que la “Niña buena” mostrara la imagen en donde estaría en su lecho de muerte.

“¿La foto 2 realmente era necesaria?”, “A veces no puedo explicarme cómo alguien en un dolor tan grande le puede decir a otra persona, tómame una foto mientras lloro con fuerza”, son parte de los comentarios que se pueden leer. Sin embargo, la mayoría envió sus condolencias a Mariana Seoane por la partida de su madre.