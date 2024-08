Mariana Treviño encuentra en la comedia una manera de “subsanar”

Mariana treviño protagoniza comedia mexicana “Caras vemos”. Foto: AFP

Mariana Treviño protagoniza, junto a Bruno Bichir y Luis de la Rosa, la comedia mexicana “Caras vemos” y según reveló a UnoTV.com, ha encontrado en este género cinematográfico “una manera de subsanar”.

La actriz, que ha trabajado al lado de grandes estrellas como Tom Hanks en la película “Un vecino gruñón”, declaró que le encanta hacer comedia pues siente que tiene, “por naturaleza”, cierto ojo que la detecta, incluso en la vida cotidiana.

“Me gustan los personajes con comedia natural, me encanta porque la comedia tiene un elemento de poder subsanar muchas cosas. El sentido del humor, en la vida de las personas, hace que todo sea más llevadero, que aprendamos de nosotros mismos y que aprendamos a superar cuestiones, porque no puedes controlar equivocaciones. Es un gran medio de autoconocimiento y es un gran espejo para podernos ver con compasión”, dijo Mariana Treviño.

Esto ha hecho Mariana Treviño

Treviño nació en Monterrey en 1977, estudió Danza Contemporánea, en la Escuela Superior de Música y Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, cursó la carrera de actuación en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre, en la ciudad de Nueva York y en el Berklee College of Music en Boston. También cursó la carrera de Lengua y Literatura Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Formó parte del elenco del musical “Mentiras”, ahí llamó la atención de Manolo Caro quien la invitó a participar en la película “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas”.

Posteriormente formó parte del elenco de otros proyectos como: “Amor de mis amores”, “Cómo cortar a tu patán” y “Club de Cuervos”.

En 2020 recibió su primer protagónico compartido con la actriz Ilse Salas en la aclamada serie “100 días para enamorarnos” de Telemundo. Un año después protagonizó la serie de Paramount+ “Cecilia”.

Protagonizó el rol de Marisol en “Un Vecino Gruñón”, con Tom Hanks en 2022 y ahora está de vuelta en México como protagonista de la cinta “Caras Vemos”.

Mariana Treviño, una actriz que disfruta sus logros

La actriz mexicana, Mariana Treviño, reconoció que es una mujer que disfruta de sus pequeños o grandes logros que ha logrado obtener desde que inició en el medio, tanto personales como profesionales.

“Aunque no le vaya bien al proyecto, uno se debe sentir bien de lograr trabajar con actores como Bruno Bichir, que yo siempre veía en las películas o por conocer a alguien como Blanca Guerra, que tiene tanta historia y es una mujer tan interesante”, compartió la actriz de 46 años.

“Yo siempre valoro mucho y celebro mi profesión porque me permite ver de cerquita la humanidad y el comportamiento humano que me parece siempre fascinante, nunca deja de asombrarme y para mí ese es el regalo, es una la celebración constante” Mariana Treviño.

¿De qué trata “Caras vemos”?

La nueva comedia mexicana “Caras vemos” se estrena el próximo 22 de agosto y presenta una refrescante propuesta sobre el cambio de cuerpos, acompañada de un gran elenco encabezado por Mariana Treviño, Bruno Bichir y Blanca Guerra.

La cinta dirigida por Beto Gómez (Me Asusta Pero Me Gusta, 2017) sigue a una familia poco convencional que se ve envuelta en un intercambio de personalidades después de que la pequeña Zoe tiene un encuentro místico con un antiguo dios.

Como resultado, cada miembro de la familia se encuentra en el cuerpo de otro: Laura, la madre, se convierte en una adolescente obsesionada con su celular y su novio; Luis, el padre, se ve atrapado en el cuerpo de su hijo Dante, mientras que la hija menor toma el cuerpo de su padre. Además, en el cuerpo de Mariana, la hija adolescente, se encuentra su aletargado hermano, y la pequeña Zoe se convierte en la sabia madre.

A medida que se desarrollan situaciones cómicas y conmovedoras, incluyendo más cambios de cuerpos entre si… los personajes aprenden a valorar y entender las diferencias de cada uno, llegando a comprender que el amor y la unidad como familia son lo más importante.

La nueva comedia familiar de Sony Pictures fue escrita por el guionista y productor, Charlie “el huevo” Barrientos, quien ha escrito sketches para la popular serie de comedia de YouTube, Backdoor y recientemente la película de El Roomie (2024).