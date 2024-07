¿Le confesó algo? Mario Bezares recuerda lo último que le dijo Paco Stanley

Mario Bezares recuerda lo último que le dijo Paco Stanley. Foto: Getty

La muerte de Paco Stanley es un tema recurrente, aparentemente, en la vida de Mario Bezares, quien fuera uno de los señalados por su presunta participación en el homicidio del querido conductor. Ahora, el también presentador recordó qué fue lo último que le dijo su amigo antes de morir, en julio de 1999.

¿Qué fue lo último que le dijo Paco Stanley a Mario Bezares?

Al interior de “La casa de los famosos México”, en donde participa, Mario Bezares recordó los momentos previos al homicidio de Paco Stanley. Incluso, quien fuera el patiño del fallecido presentador, recordó cuáles fueron las últimas palabras que le dijo.

“Me dijo: ‘te espero allá afuera, sorondongo. Ahora, ¿cómo te vas a llamar?’, y yo contestaba ‘sorondongo’ (me respondió) ‘¿cómo te digo ahora?’ Fue lo último que yo hablé con él”.

“Me oculto”: Mario Bezares recuerda el día de la muerte de Paco Staley

En su plática, el conductor que estuvo preso por varios meses recordó que, al escuchar las detonaciones que acabaron con la vida de Paco Stnaley, él se ocultó.

“Cuando yo salgo del baño, oigo las detonaciones y me oculto y quedo como de qué pasó. Me vuelvo a asomar y no los veo, y veo a la gente que está abajo de las mesas, y vuelvo a escuchar detonaciones y me vuelvo a meter … Me quedo en el baño”.

Fueron minutos después del tiroteo contra Stanley cuando Mario Bazares se habría enterado del homicidio de su amigo.

“Llega mi asistente, José Luis, y me dice ‘acaban de matar a Paco’ y trato de salir del restaurante, y me dicen ‘no salga, señor Bezares, pueden venir’ y ya no veo la camioneta y ya no supe… De repente se empieza a llenar de todo: judiciales, policías. En 5 minutos ya estaba todo. Ya no pude ver absolutamente nada”.