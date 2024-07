“Me parece nefasto”: Michelle Rodríguez explota contra antro por discriminación en CDMX

Michelle Rodríguez acusa de discriminación a antro de CDMX. Foto: Getty Images

Michelle Rodríguez, quien es famosa por la serie “40 y 20”, acusó de discriminación a un antro de la Ciudad de México por negarle la entrada a su amiga.

Michelle Rodríguez explota contra antro por discriminación en CDMX

En su cuenta de Instagram, la actriz, que tuvo una amistad con Verónica Toussaint, señaló que no le permitieron el acceso al lugar a una de sus amigas.

“Ayer, una de mis amigas, que además es parte de mi equipo, fue discriminada en Phonique. Lo que pasó es que ella fue al antro con sus amigos y solo a ella no la dejaron pasar”, afirmó Michelle Rodríguez.

La protagonista de “40 y 20” se dijo molesta por la actitud de los empleados del lugar, el cual se ubica en una zona exclusiva de la Ciudad de México.

“Yo pensé que eso ya no pasaba. No podemos seguir participando en esto. Si hay alguien que se encarga de tomar acciones para que esto no pase, pues que las tome”, manifestó la actriz.

Asimismo, la comediante confesó que “la discriminación no está chida”, por lo que “me parece nefasto” la acción contra su amiga.

“No tiene que ver con ustedes”: Actriz manda mensaje a sus seguidores

Michelle Rodríguez, quien tiene en la mira a Hollywood, aprovechó para mandar un mensaje a sus seguidores, asegurando que nadie es responsable de sufrir un acto de discriminación.

“Si hay un problema por quienes somos, por el color, por la forma, por el tamaño, por lo que sea, lo lamento, no tiene que ver con ustedes, tiene más que ver con el que lo está diciendo”, señaló la actriz.

De igual forma, en solidaridad con su amiga, la comediante mencionó que no volverá a visitar el antro, en el cual “seguramente tampoco me querrán recibir”.