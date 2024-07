“Me estaban cazando”: llegan los montachoques a supermercados; así operan

Aumentan casos de montachoques en el supermercado. Foto: Getty Images.

Los montachoques están diversificando su campo de acción y ahora llegaron a los supermercados, utilizando los carritos para robar las pertenencias de sus víctimas, una forma de delinquir que ya afectó, incluso, a una actriz.

Montachoques. Este tipo de delito es conocido en las calles por personas que buscan provocar un accidente vial a fin de exigir un pago por el incidente, ya sea por amenazas o chantajes – Senado de la República.

¿Cómo operan los montachoques de los supermecados?

La artista Berenice Mastretta narró su caso a través de su cuenta de TikTok (@beremastretta), en donde señaló que la “estaban cazando” hasta lograr quitarle la cartera.

De acuerdo con lo ocurrido, ella estaba en una sucursal de la cadena Cotsco, haciendo sus compras, cuando dos mujeres, presuntas cómplices entre sí, la arrinconaron en un pasillo.

“Me volaron la cartera en Costco, pero me montaron todo un showcito. Dos señoras me arrinconaron porque una casi me choca de frente con el carrito, pero justo me estaba estacionando y la otra se me puso a lado y entre ellas tenían contacto”. Berenice Mastretta, actriz.

En ese instante, Berenice sintió una situación anormal, pero, después, las sospechosas se marcharon.

Sin embargo, al continuar el trayecto al área de cajas para proceder a pagar, nuevamente llega alguien para intentar chocar con el carrito del súper.

“Me estaban como presionando, volteo y era la señora imponente que casi me choca de frente. Preferí cederle el paso, porque ya traía actitud de guerra; se empareja con la señora, no se dicen nada, pero como que se voltean a ver. Una empieza a bajar la velocidad, que traía por ciento una niña chiquita en el carrito, y la otra sigue el camino y la rebasa”. Berenice Mastretta, actriz.

La actriz detalló que en esta ocasión la señora del primer incidente aparece y ahora sí logra su cometido de impactarla, por lo que empieza un altercado y, al final, logran robarle su cartera.

“La señora que me iba a chocar por primera vez veo como viene de frente y ahora sí me choca frontalmente, me empieza a gritonear y con todas sus fuerzas avienta mi carrito hacia un lado y yo lo trato de tomar para no pegarle a la gente que iba pasando, pero siento como mi bolsa medio sale volando, momento en el que me sacan la cartera”. Berenice Mastretta, actriz.

Al momento que Berenice Mastretta era víctima del robo de sus pertenencias, en el supermercado estaba actuando otro amante de lo ajeno.

“A la par, los policías por radio estaban, detenlo, porque supuestamente había alguien que había robado otra cosa; no sé si tenía que ver o no con la gente que me robó la cartera”. Berenice Mastretta, actriz.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de los montachoques de supermercados?

Ante la mala experiencia, Berenice Mastretta dio una serie de recomendaciones en caso de encontrarse con ese tipo de delincuentes en los supermercados:

Primero. Bloquear todas tus tarjetas bancarias, porque a los 20 minutos ya le estaban intentando hacer dos de 8 mil pesos, “los cuales no pasaron porque había bloqueado muy rápidamente las tarjetas. Si se llevaron 200 pesos de la cartera fue mucho porque no traía efectivo”.

Segundo. Si ves que hay algo fuera de lo común, “que te están montando un showcito, algo está extraño, aférrate a tu bolsa como si no hubiera mañana”.

Tercero. Denunciar porque es muy importante para que quede un antecedente por si desean hacer mal uso de tus documentos.

La actriz Berenice Mastretta señaló que posteriormente pudo constatar con los videos de seguridad que los delincuentes “me estaban cazando, un grupo que entraron como de 6 personas juntas”.

Mediante la misma res social de TikTok, otros usuarios manifestaron que este es un modus operandi muy frecuente en los supermercados.

Historial de montachoques

Aunque el delito ha adquirido relevancia tras el testimonio de la actriz, otros casos se han documentado a lo largo de los años.

El modus operandi: mujeres en el supermercado acorralan con los carritos a su víctima. Mientras una choca intencionalmente a la víctima, la otra aprovecha su distracción para sacarle la cartera de su bolsa de mano.

Así lo muestran estos videos, que dan cuenta de este tipo de robo, y los cuales fueron registrados años atrás:

Las mujeres carteristas no sólo operan así: hay casos en los que chocan, a propósito, si el carrito del supermercado, con la víctima, a quien rodean, fingiendo confusión en quién cede el paso a quién, y aprovechan, “en bolita”, para despojarla de sus pertenencias.