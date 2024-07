Muere el actor Mike Heslin de forma repentina a los 30 años

Mike Heslin murió de un “inesperado evento cardíaco”. Foto: GettyImages

El actor Mike Heslin, de 30 años, murió de manera repentina el pasado 2 de julio, así lo reveló su marido Scotty Dynamo, quien dio la noticia a través de un desgarrador mensaje en Instagram.

“Michael era joven, estaba en perfecto estado de salud y los médicos no tienen explicación para lo que pasó. Conocerte fue lo mejor que me ha pasado nunca. Tú eres mi mundo. Eres todo para mí. Si tuviera el poder de cambiar de lugar contigo, lo haría en un instante. Pero lo asumiré el día a día como siempre me dijiste, y viviré cada día en tu honor”, escribió Scotty en su Instagram.

“Hace sólo una semana, estábamos pensando en formar una familia y compartíamos nuestros nombres favoritos de bebés para nuestros futuros hijos. Estamos a tres semanas de tu cumpleaños y faltan cuatro meses para nuestro primer aniversario de bodas, pero sé que estás en un lugar mejor y que el cielo ha ganado otro ángel”, relató.

El también actor reveló que todo se debió a un “inesperado evento cardíaco” y que su marido murió tras pasar una semana en el hospital, los médicos no entienden las extrañas circunstancias de su deceso.

¿Quién fue Mike Heslin?

Mike Heslin participó en varias series y también tuvo apariciones en la gran pantalla, como en las series “Lioness”, “The Influencers” y “Younger” y en la película “The Holiday Proposal Plan”.

En la película de 2020 Boy*Friends tuvo un crédito de coproducción y coprotagonizó a Rupert. Su cortometraje “Happy Halloween” ganó varios premios en festivales de terror, incluido el de mejor director novel.

El actor donó sus órganos a cuatro familias diferentes; contaba con 48 mil seguidores en Instagram, donde le han escrito cientos de mensajes de despedida.