Muere Pat Finn, actor de “Friends” y “The Middle”, a los 60 años

GENERANDO AUDIO...

¿Quién fue Pat Finn, actor de “Friends” y “The Middle”? | Foto: Getty Images

Patt Finn, actor estadounidense conocido por sus apariciones en series de comedia como “Friends” y “The Middle“, falleció a los 60 años tras luchar contra el cáncer, según confirmó este miércoles el medio TMZ con base en fuentes cercanas a la familia del histrión.

Además de los múltiples papeles que hizo para la televisión, es recordado por dar vida al Dr. Roger, novio de Monica Geller en dos episodios de la serie “Friends” junto a Courtney Cox y otros actores como Matthew Perry, quien falleció en 2023.

A través de redes sociales, amigos del intérprete lamentaron su fallecimiento y compartieron mensajes de despedida, destacando su “amabilidad y gentileza” como profesional y como ser humano.

¿Qué se sabe de la muerte de Patt Finn?

TMZ informó este 24 de diciembre que Pat Finn falleció “tras una batalla contra el cáncer” el pasado lunes 22 de diciembre por la noche.

“Fuentes familiares nos informan que Pat falleció el lunes por la noche en su casa de Los Ángeles, rodeado de su familia”. TMZ

Hasta el momento, la familia del actor no ha dado a conocer las causas de muerte; tampoco confirmó el tipo de cáncer que padecía, aunque TMZ retomó que padecía cáncer de vejiga hace varios años.

Amigos se despiden del actor

Jeff Dye, actor y comediante de “Better late than never”, publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que recordó a Pat Finn como a un amigo más que como una celebridad.

“No me gusta ser de los que publican fotos con famosos que fallecen. Pero este tipo no era solo una celebridad para mí. Era un amigo. Uno de los mejores tipos que conocí, con un sentido del humor perfecto”. Jeff Dye

Dye acompañó el mensaje con una foto de ambos en lo que parece ser una reunión de amigos, y remató: “Te quiero, Pat Finn, y nos veremos en el más allá; podemos cantar juntos y sacudir la cabeza por todas las maldades que había antes”.

Por su parte, Richard Kind, histrión conocido por “Un hombre serio”, también confirmó la muerte del actor de “Friends” e hizo una semblanza describiéndolo como una persona amable.

“No había una persona más amable, más gentil, más divertida y con los pies en la tierra que pudieras encontrar. Siempre positivo, ayudándote a ser más divertido y mejor. Un gran padre, un gran tipo. Talentoso y divertido sin ser sarcástico o malo. Un chico que querrías conocer. Y si lo conocías, eras el más afortunado”, escribió.

Asimismo, envió sus condolencias a su esposa Donna y a sus tres hijos.

¿Qué personaje interpretó en “Friends” y “The Middle”?

Pat Finn apareció en dos episodios de “Friends“, en los que interpretó al Dr. Roger, novio de Monica Geller, de acuerdo con la base de datos IMDB:

“The one that could have been: Part 1” (2000) – T6:E15

“The one that could have been: Part 2” (2000) – T6:E16

Tuvo una participación más extensa en “The Middle“, pues apareció en 23 episodios de 2011 a 2018 entre las temporadas 2 y 9 a excepción de la cuarta, según IMDB.

En dicha serie hizo el papel de Bill Norwood. La temporada en la que tuvo más participación fue en la séptima, en la que actuó en cinco capítulos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento