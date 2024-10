Muere Ron Ely, el famoso ‘Tarzán’ de la televisión

Ron Ely Murió a los 86 años de edad. Foto: Gettyimages

Ron Ely, el actor que dio vida a Tarzán en la serie de televisión de la década de los 60, murió en su hogar a los 86 años, rodeado de sus seres queridos.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su hija Kirsten Casale Ely, quien compartió un emotivo mensaje:

“El mundo ha perdido a uno de los hombres más grandes que ha conocido, y yo he perdido a mi padre, él era alguien a quien la gente llamaba héroe. Era actor, escritor, entrenador, mentor, hombre de familia y líder“, escribió Kirsten.

La hija del actor añadió: “El impacto que tuvo en los demás es algo que nunca he visto en ninguna otra persona; había algo verdaderamente mágico en él. Así es como el mundo lo conoció. Yo lo conocí como mi padre, y qué honor más grande ha sido ese”.

¿Quién fue Ron Ely?

Ron Ely nació el 21 de junio de 1938 en Texas, comenzó su carrera actoral en 1950, pero saltó a la fama hasta que interpretó el legendario personaje de Tarzán en la serie de televisión de NBC que se emitió de 1966 a 1968.

Además de su interpretación del famoso personaje, Ely también tuvo participaciones en populares programas como ‘Wonder Woman’, ‘The Love Boat’ y ‘LA Law’, además de protagonizar la película ‘Doc Savage: The Man of Bronze’ (1975).

Otros de los proyectos en los que participó Ely fue la conducción del certamen Miss America en 1980 y 1981.

Ron Ely se retiró de la actuación en 2001 para dedicarse a su familia, aunque hizo una breve reaparición en 2014 en la película para televisión Expecting Amish.

El estadounidense dedicó sus últimos años a la escritura y enseñanza, dejando una huella significativa en la industria del entretenimiento y en la vida de quienes lo conocieron.