Natalia Jiménez prepara una celebración de la música con clásicos del OTI, grandes hits y hasta mariachis

GENERANDO AUDIO...

Natalia Jiménez regresa a México. Foto: Cuartoscuro

La cantante española Natalia Jiménez regresa a México con su gira “La Jiménez”, una ambiciosa propuesta musical que abarca clásicos del Festival OTI, sus grandes hits y hasta mariachis. La cita con Natalia Jiménez será el Auditorio Nacional el próximo 30 de enero.

En entrevista con Unotv.com, Natalia Jiménez reveló que ha diseñado un concierto dividido en cuatro bloques temáticos, cada uno dedicado a un género y estilo que ha dejado huella en su carrera.

“El concierto comienza con un homenaje a los grandes de la OTI, con esas canciones que todos hemos cantado o sufrido en algún momento”, explicó la cantante. Temas de artistas icónicos como José José, Camilo Sesto, Rocío Jurado y Lola Flores formarán parte de esta primera etapa.

La segunda parte del espectáculo estará dedicada al pop, donde interpretará algunos de los mayores éxitos de su trayectoria. Posteriormente, el público disfrutará de una sesión más íntima con boleros y rancheras en formato acústico, recordando a figuras como Chavela Vargas. Finalmente, la velada cerrará con una explosión de energía al ritmo del mariachi, una faceta que Jiménez domina con pasión y respeto.

Sobre los retos vocales de un espectáculo tan diverso, Natalia confesó que su vida durante las giras se vuelve “muy monótona”. “No puedo hablar después del show, ni comer tomate, ni tomar alcohol o cítricos. Todo se trata de cuidar mi voz al máximo. Pero cuando subo al escenario, se me olvida todo. Cantar estas canciones me llena de felicidad”.

Natalia Jiménez, es la española más mexicana

Jiménez también habló de su conexión especial con México, un país que ha sido clave en su carrera. “Desde que llegué aquí, solo he recibido amor y apoyo. Me considero una más, y eso me anima a atreverme con proyectos como grabar a José Alfredo Jiménez o interpretar temas de Juan Gabriel y José José”.

Natalia celebró recientemente 22 años de trayectoria, un tiempo en el que ha sabido reinventarse constantemente. “Sigo siendo la misma Natalia que cantaba ‘Dónde irán’ hace 20 años, pero con la madurez para ser la artista que siempre quise ser. Ahora me siento como esas grandes figuras que admiraba de niña, como Rocío Jurado o Lola Flores”.

Con una agenda llena de presentaciones en México, Estados Unidos, el Caribe, Centro y Sudamérica, así como en España, la cantante está lista para conquistar nuevos escenarios.

Además del Auditorio Nacional el 30 de enero, Natalia Jiménez abrirá su gira en el Palenque de León el 28 de enero, continuará en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 1 de marzo, y llegará a Monterrey el 17 de mayo, entre otras fechas.

Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster. Natalia invita a sus fans a estar atentos a sus redes sociales para más fechas y actualizaciones sobre esta extensa gira que abarcará múltiples países.