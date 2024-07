¡Con Luis Miguel no! Natanael Cano llama “viejito” al “Sol” y le llueven críticas

Natanael Cano llama “viejito” a Luis Miguel. Foto: Cuartoscuro

Natanael Cano volvió a desatar polémica, ahora por criticar a Luis Miguel. Durante un concierto, el representante de corridos tumbados afirmó que el “Sol” ya está “viejito”, lo que desató las reacciones de las fieles fanáticas del famoso cantante.

En la grabación que circula en redes sociales, se escucha a Natanael evitar alguna comparación con el intérprete de “La Bikina”.

“Ni que fuera Luis Miguel… Ya está muy viejito también”, dijo Natanael Cano.

“Ya quisieras ser Luis Miguel”: en redes estallan contra Natanael

Como era de esperarse, después de las palabras de Natanael Cano contra Luis Miguel, en redes condenaron lo dicho por el joven y aseguraron que él desearía tener el talento y éxito que tiene el “Sol”.

“Ya quisieras ser Luis Miguel”, “A ver si cuando llegue a la edad de Luis Miguel va a poder seguir cantando”, “Quisiera ser Luis Miguel. No le llega el pobre”, “Luis Miguel ni sabe quién es ese ‘cantante’”, “Luis Miguel y quién”, “Luis Miguel ni topa a Natanael Cano”, “Quisiera tener la voz, el físico y la elegancia de Luis Miguel”, “Exactamente no eres. No hay comparación con el ‘Sol de México’”, “No sabe lo que dice”, “Luis Miguel, un astro musical, una leyenda, mito, una verdadera locura. El otro sólo habla porque tiene boca”, “Luismi es un rey”, son parte de los comentarios que se puede leer.

Los comentarios desafortunados de Natanael

Sin embargo, el “Sol” no es el único que ha sido criticado por Cano, pues, hace un tiempo, también habló de las mujeres subidas de peso.

Fue durante un concierto que el joven dijo dirigirse con respeto a las “mujeres guapas”; sin embargo, luego de una pausa se refirió a las mujeres con sobrepeso.

“Con mucho respeto para todas las mujeres guapas, menos a las gordas”, dijo el cantante.

Ese comentario también le valió fuertes críticas en redes sociales. Incluso lo tacharon de gordofóbico.