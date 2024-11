Nicole Favre presenta “Puro Sapo”: la desilusión de los cuentos de hadas

La cantante peruana Nicole Favre llega con fuerza y autenticidad para presentar su más reciente trabajo, “Puro Sapo”, una canción y EP que reinterpreta la típica historia de princesas y príncipes, desafiando los cuentos de hadas que marcaron la infancia de generaciones.

En entrevista con Unotv.com Nicole vuenta que la canción le da título a su EP que busca cambiar la narrativa de las expectativas del amor creada por os cuentos de hadas.

“Me cansé de esa narrativa, de creer que la vida es como en las películas donde la princesa necesita un hombre que la salve”, afirma la cantante.

Con “Puro Sapo”, Nicole expone cómo las expectativas de “felices para siempre” no siempre se cumplen.

El videoclip de “Puro Sapo” transporta a los espectadores a un castillo en Morelos, donde Nicole interpreta el papel de una princesa moderna. Acompañada de su “mayordomo”, que es interpretado por su mejor amigo, Favre busca entre varios pretendientes, aunque “ninguno le gusta”. El video cierra en suspenso con la llegada tardía de un nuevo candidato, dejando abierta la historia para el siguiente sencillo.

Esta conexión entre canciones y videos no es casualidad; Favre revela que “Puro Sapo” es un EP que desafía la idea tradicional del amor y el ideal del príncipe azul.

Nicole es una artista que no teme experimentar. Aunque se describe como una cantante de pop, su repertorio abarca desde el pop urbano hasta el rap y las baladas, con colaboraciones como las que hizo con artistas del género rap como Sabino y Aczino. “No me gusta encasillarme en un solo género”, comenta.

Su sello personal radica precisamente en esa versatilidad, y aunque admite que los fans pueden sorprenderse por sus cambios de estilo, considera que “el fan que es fan, ahí va a estar”.

Inspiraciones y composición

Favre comenta que sus mayores inspiraciones vienen de artistas como Justin Bieber, Ariana Grande, Taylor Swift y recientemente Sabrina Carpenter, artistas que, como ella, exploran distintas facetas musicales. Su proceso creativo también es peculiar: la inspiración suele sorprenderla en la ducha, y no duda en interrumpir su baño para grabar una melodía en su celular. “Antes componía sola, en el baño, por la acústica, pero ahora me encanta componer en estudios con amigos, es algo que me divierte muchísimo”.

La música como reflejo de sus emociones

Nicole explica que sus canciones suelen reflejar vivencias personales, ya que son estas las que más conectan con su público. “Las canciones que más han conectado con mis fans son esas en las que viví algo que ellos también han experimentado, se crea una conexión muy especial”, afirma.

“Puro Sapo” está disponible en todas las plataformas y es viaje de autodescubrimiento y exploración emocional.