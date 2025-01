Niurka arremete contra poli de Tránsito por infracción; en redes la critican por su actitud

GENERANDO AUDIO...

Niurka está en polémica por infracción de tránsito. Foto: Cuartoscuro

Niurka protagonizó una nueva polémica, luego de que fuera detenida por un agente de Tránsito por no usar el cinturón de seguridad al manejar, situación que molestó a la famosa, quien no dudó en mostrar su inconformidad en redes sociales.

A través de videos, la cubana buscó denostar la labor del oficial de Tránsito en Mérida, ciudad en la que, desde hace unos años, radica, por multarla tras violar el Reglamento de Tránsito.

“Me acaba de parar este personaje para decirme que me van a poner una multa porque yo no traigo el cinturón de seguridad. Llevo cuatro años en Mérida, Yucatán, viviendo, saludada por todos los oficiales de esta ciudad… y jamás ninguno me ha dicho que me pone una multa porque yo no traigo el cinturón de seguridad puesto y vengo de copiloto”.

Advertencia; el siguiente material contiene palabras altisonantes. Se recomienda discreción:

Incluso, la llamada “Mujer escándalo” corrigió la manera de expresarse del oficial luego de que le cuestionara por qué el resto de sus compañeros no la detuvieron antes para infraccionarla.

Además, la cubana aseguró que el policía quería una “mordida” y dijo que ella no cae en esos actos.

“¿Por qué a usted se le ocurrió ponerme esa infracción hoy, después de cuatro años que yo llevo en Mérida, por qué ninguno de sus compañeros me la había puesto? Debería de saberlo… Se dice ‘hayan’… Éste seguro quería una mordida o algo y yo no hago esas cosas”.

“Que la expulsen del estado”: le ‘llueven’ críticas a Niurka en redes

Luego de que la actitud de Niurka se viralizara en plataformas digitales, decenas de cibernautas condenaron cómo la famosa quiso presionar al oficial grabándolo y exponiéndolo.

“Que la expulsen del estado”, “Que aprenda a respetar las leyes”, “Eso pasa cuando le dan pantalla a una indecente y vulgar”, “Corriente”, “Obvio que merece infracción. Además de todo, sus aires de grandeza ‘se dice haya, no haiga’ mujer ridícula”, “Muy bien por el oficial de Tránsito que no se dejó amedrentar y sólo hacía su trabajo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de usuarios de redes sociales.

Incluso, hubo quien solicitó que se reconociera y premiara al policía de Tránsito por cumplir con su deber.