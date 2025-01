Paris Hilton visitó su casa de Malibú destruida por los incendios. Foto: AFP

Paris Hilton compartió un video de los restos de su casa frente a la playa en Malibú, después de verla arder en vivo por televisión.

La socialité acompañó el video en su cuenta de Instagram con un desgarrador mensaje: “Estoy aquí, en lo que solía ser nuestra casa, y el dolor es verdaderamente indescriptible”.

La estrella de la televisión recordó que cuando vio la noticia por primera vez “quedé en completo shock, no podía procesarlo. Pero ahora, de pie aquí y viéndolo con mis propios ojos, siento como si mi corazón se hubiera roto en un millón de pedazos”.

“Esta casa no era solo un lugar para vivir; era donde soñábamos, reíamos y creábamos los recuerdos más hermosos como familia. Era donde las pequeñas manos de Phoenix creaban arte que atesoraré por siempre, donde el amor y la vida llenaban cada rincón. Verla reducida a cenizas… es devastador más allá de las palabras”.

Paris Hilton destacó que “lo que me rompe aún más el corazón es saber que esta no es solo mi historia. Tantas personas lo han perdido todo. No son solo paredes y techos, son los recuerdos que hicieron de esas casas hogares. Son las fotos, los recuerdos, las piezas irremplazables de nuestras vidas”.

La empresaria también agradeció a todos los bomberos, socorristas y voluntarios que arriesgan sus vidas para combatir estos incendios.

Y concluyó su mensaje con un valioso consejo: “que esto sea un recordatorio para mantener cerca a sus seres queridos. Aprecien los momentos. La vida puede cambiar en un instante y lo que realmente importa es el amor que compartimos. Envío todo mi amor a todos los que están sufriendo en este momento”.

Los incendios fuera de control en Los Ángeles arrasaron algunas de las propiedades inmobiliarias más lujosas del mundo, poniendo a prueba los recursos de extinción de incendios y los suministros de agua al límite.

Miles de hogares y negocios han sido destruidos, incluidos los hogares de varias celebridades.