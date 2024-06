¡Ya las exhibió! Pato Borguetti interrumpe a JNS y deja al descubierto playback

Exhiben playback de JNS. Foto: Cuartoscuro

Angie, Melissa y Regina, las JNS, protagonizaron un incómodo momento durante un programa en vivo cuando Pato Borguetti interrumpió su participación, dejando al descubierto el playback que estaban haciendo.

Así exhibió Pato Borguetti que JNS estaba haciendo playback

A través de un video en redes sociales, que ya se viralizó, se aprecia cómo las JNS están interpretando su más reciente canción. Y aunque todo parecía marchar muy normal, durante un puente musical, el presentador de televisión interrumpió.

Ver más ❌ DESCUIDO EN VENGA LA ALEGRIA: Patricio BORGUETTI interrumpe la canción del grupo JNS pensando que ya había acabado‼️



Ellas hablando y la pista sonando 😂 ya es mucho descaro 🤣#VengaLaAlegria #Europa #Jns #vla pic.twitter.com/QlnLkkOYwZ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 20, 2024

Después de que Pato Borguetti apareció a cuadro, Regina voltea a ver a su compañera de grupo, mientras se ríe y trata de seguir cantando, pues la pista seguía tocando.

Sin embargo, el conductor pareció no darse cuenta de que había evidenciado que JNS estaba haciendo playback.

“Qué increíble este tema, este nuevo sencillo”, comenzó diciendo el presentador mientras la canción de JNS continuaba sonando.

Finalmente, luego de varios segundos, la música fue bajando mientras Pato Borguetti platicaba con las integrantes del grupo que cautiva, desde hace unos años, a varias generaciones.

“Pena y vergüenza ajena”: redes reaccionan a balconeo de Pato Borguetti a JNS

Después de que el video se compartió en redes sociales, varios cibernautas reaccionaron a la manera en la que Borguetti balconeó al grupo con el playback que hacían.

“Me da risa, pena y vergüenza ajena”, “Es lo mejor que ha hecho Pato en su vida: interrumpir a las JNS”, “¿Cómo, en el 90s pop no cantan en vivo?”, “No las quiero defender, pero se dice que en programas en vivo siempre usan pista. No es algo nuevo”, “¿En serio no estaban cantando en vivo? ¿Quién lo hubiera imaginado?”, “Qué bueno que las quemen y no paguen por playback”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.