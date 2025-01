Carlos Girón, uno de los actores de la serie de televisión “Como dice el dicho” fue atacado por un perro el viernes 24 de enero de 2025; así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram este sábado.

El joven actor, que ha participado en varios de los capítulos de “Como dice el dicho”, compartió un video en el que se observa cómo le quedó el rostro y brazo derecho debido a las mordidas de un perro.

En el video que te mostramos a continuación se puede ver una herida de gran tamaño en la cara de Carlos y por la cual le tuvieron que hacer una cirugía de emergencia.

“Un perro me mordió y me dejó la cara así (…) me tuvieron que suturar el brazo porque me hizo heridas muy fuertes y muy profundas y pues bueno, afortunadamente, con mi seguro médico fui con un cirujano plástico que me atendió, que se portó increíble que me coció toda la cara, me suturó todas estas heridas“, dijo el actor.