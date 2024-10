Acusaron a Paola Rojas de apropiación cultural. Foto: Cuartoscuro

Paola Rojas se convirtió en tendencia en redes sociales luego de ser relacionada con un mezcal que terminó valiéndole críticas por, presuntamente, incurrir en apropiación cultural. Y Unotv.com te da todos los detalles.

¿Por qué acusan a Paola Rojas de apropiación cultural?

Fue debido a una publicación de Paola Rojas en donde habría promovido un mezcal llamado “Mixes” y que, según escribió, era suyo. Las reacciones por el nombre no se hicieron esperar y rápidamente le llovieron críticas a la periodista, a la que acusaron de apropiación cultural por usar el nombre del importante pueblo indígena.

De acuerdo con un usuario de X, que se describe como abogado y consultor jurídico, Paola Rojas debió contar con un permiso para poder utilizar la palabra Mixes como marca comercial.

Para este caso, para que Paola Rojas pueda utilizar MIXES dentro de la denominación de su mezcal, debió de contar con la autorización del grupo indígena, mismo que para mayor certeza jurídica, puede llevarse ante las autoridades correspondientes para hacerlo del conocimiento. — Nayib Nava (@imnayibnava) October 28, 2024

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también se pronunció al respecto y adelantó que podría proceder legalmente contra la presentadora.

“La periodista se llama Paola Rojas y tiene como empresaria, como dueña, una marca de mezcal… vamos a defender la propiedad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, como es el caso del nombre Mixes”, explicó Jara Cruz

¿Qué dice Paola Rojas sobre la polémica?

A través de un video, Paola Rojas negó que el mezcal “Mixes” fuera de su propiedad y destacó que sólo se trató de un apoyo solicitado por parte de productores independientes.

“Quiero aclarar que se trata de una marca de productores independientes que me pidieron apoyo para dar a conocer su mezcal. Yo no soy dueña de esa marca ni tampoco la he registrado, me pidieron apoyo en la difusión”

Aclaro que no soy dueña de ningún mezcal, ni he registrado marca alguna. pic.twitter.com/XClmah4f45 — Paola Rojas (@PaolaRojas) October 28, 2024

Además, la periodista también dio a conocer el comunicado de los propietarios del mezcal Mixes, en donde, afirman, Rojas habría ofrecido su imagen para apoyarlos.

“La periodista, desinteresadamente, ofreció su imagen para apoyarnos, no forma parte de la empresa y no tienen ningún interés sólo su aprecio a los productores pequeños como nosotros”, destaca el comunicado.