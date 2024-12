¡Se dijeron de todo! Poncho de Nigris y Maripily protagonizan pleito durante programa en vivo

Poncho de Nigris y Maripily protagonizan pleito. Foto: AFP | Cuartoscuro

Vaya pelea protagonizaron Poncho de Nigris y Maripily durante un programa de televisión en donde se dijeron de todo. El álgido momento comenzó a circular en redes sociales, en donde no tardó en viralizarse y Unotv.com te da los detalles.

¿Cómo fue el pleito entre Poncho de Nigris y Maripily?

Todo comenzó cuando los exparticipantes de “La casa de los famosos” de EU y México se encontraron, y en donde Maripily no tuvo reparo en resaltar su triunfo en la versión de Telemundo y asegurar que el regiomontano había sido un mueble durante su participación en la televisión mexicana.

“Yo gané ‘La casa de los famosos’ por ser auténtica y fue el público el que me escogió. No fueron ustedes, fue el público… Sé auténtico, no seas un mueble más, trata de hacer otras cosas y de mostrarte como otras personas”.

Sin embargo, el enojo de Maripily no paró ahí y hasta aseguró que Poncho de Nigris era un hombre que maltrataba mujeres.

“Soy una mujer, pero tengo pantalones para ponerte en su sitio. Si tú, vienes y señalas a una mujer, y te gusta hablar de la mujer y no respetarla, conmigo no lo vas a hacer. Te ubicas, porque si eres otro más de Lupillo yo te ubico a ti”.

Tras escuchar a la ganadora de “La casa de los famosos” en Estados Unidos, De Nigris minimizó las palabras y destacó que para él Wendy Guevara era mejor.

“Tampoco te conozco. Lo único que dije es que Wendy te gana a ti”, afirmó Poncho de Nigris.

Lejos de terminar, el pleito entre los famosos crecía cada vez más, pues Maripily dijo querer enfrentarse con Poncho en un día de votaciones.

“Yo me quiero ir a un día de votaciones contigo a ver quién es quién”, dijo Maripily.

Ante el reto, el mexicano se limitó a asegurar que le ponía una “arrastrada”. Palabras que a la mujer no parecieron gustarle, pues elevó más el tono.

“Te arrastro yo a ti primero, porque tú eres un pandillero. A la mujer se le respeta y tú necesitas una mujer que te ponga en tu sitio”.

Sin embargo, el famoso mexicano le exigió respeto y destacó que no le interesaba pelearse con ella y la llamó la “peor ganadora de ‘La casa de los famosos’”.

“Yo soy Poncho de Nigris y a mí me respetas y me hablas bien. Yo nunca dije que eras hombre… Yo no sabía ni quién eras, la peor ganadora de ‘La casa de los famosos’ nada más te la pasas peleando”.

Tal era el álgido momento que Maripily se puso de pie y comenzó a caminar, mientras la conductora Penélope Menchaca la tomó por la cintura en un intento de poner calma a los ánimos.