Lucy Buj dejó de hacer cine en 1970. Foto: GettyImages | Ilustrativa

Lucy Buj fue uno de los rostros infantiles del cine mexicano que saltó a la fama por películas como “El libro de piedra”, “Mi primera comunión” y “María Isabel”. La actriz es recordada por su look de la niña de las trencitas y ahora te contamos qué ha sido de ella.

Lucy Buj fue un talento prometedor a finales de los 60 y hoy repasamos su trayectoria. Por su trabajo en la pantalla grande se codeó con leyendas como Silvia Pinal, Marga López y Joaquín Cordero.

¿Qué fue de Lucy Buj, la niña de las trencitas del cine mexicano?

Lucy Buj compartió en una ocasión que sus inicios en la actuación se dieron gracias a una tía.

La actriz nació en la Ciudad de México, es hija de una mujer originaria de Texas, Estados Unidos, y su padre era español. Su debut en el cine fue con un papel secundario en la película “Gregorio y su ángel”.

Las películas en las que apareció fueron:

“María Isabel” (1968)

“El libro de piedra” (1969)

“Primera comunión” (1969)

“Las aventuras de Juliancito” (1969)

“El amor de María Isabel” (1970)

“Los amores de Chucho ‘El Roto'” (1970)

Tras su trabajo fílmico, la estrella infantil se retiró en 1970.

De su convivencia con otras leyendas del cine mexicano…

Con Silvia Pinal compartió créditos en las dos cintas de María Isabel, en la historia tuvo el papel de Rosa Icela, la hija de la protagonista. Se sabe que la voz del personaje infantil fue doblada por María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina” porque al parecer, Buj tenía un tono grave y no coincidía con la edad que aparentaba

Fue compañera de Juliancito en “Mi Primera comunión” y “Las aventuras de Juliancito”

Perteneció a las películas de terror de Carlos Enrique Taboada siendo la protagonista de “El libro de piedra”, en la que también contó con Joaquín Cordero y Marga López en el reparto

Lucy Buj relató en una entrevista transmitida por el programa “Sale el sol” que hacer películas para ella era “divertido”. “Mi mamá me enseñaba los diálogos, me leía y me leía los diálogos, hasta que me los aprendía”.

Sobre su vida actual, Lucy vive en la Ciudad de México. En su reaparición, hace unos años, reconoció que descarta regresar a la actuación. La actriz casó, tiene una hija y vive tranquila.

Cuando mira hacia atrás, agradece el cariño que ha recibido de la gente a pesar de las décadas que han pasado desde sus ayeres en filmaciones.

¿Sabías que…?

Lucy Buj en realidad odiaba sus trenzas. Su papá autorizó que las cortaran porque un estilista reveló que le estaba robando vitaminas.

La actriz recuerda que podían pasar tres horas para que la peinara su mamá. Detalló que le decían que su cabello estaba hermoso y cuando lo cortaron, fue la niña más feliz.

En esa época, la estrella de la Época de Oro, Marga López estaba fascinada con sus trenzas, por ello, una vez que las cortaron, se las regaló.

