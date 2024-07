La familia millonaria es viral en TikTok. Foto: Getty | Ilustrativa

El caso de la “familia millonaria” causa revuelo en redes sociales, principalmente en TikTok, luego de que denunciaran agresión por parte de elementos de seguridad de Zumpango, Estado de México. En algunos videos se ve a los integrantes de la famosa familia con golpes en la cara. Y Unotv.com te da detalles del caso viral.

¿Qué le pasó a la “Familia millonaria”?

De acuerdo con Ángel Díaz, la cabeza de la “Familia millonaria”, un policía del municipio mexiquense los habría agredido por negarse a pagar un millón de pesos. Además, el llamado “papá millonario” aseguró que fueron secuestrados por varias horas.

“Qué pasó mi Noe, fíjate cómo les pegaste a mis hijos. Ve como los dejaste, les pegaste bien padrote, viejo y nada más porque no te quisimos dar el millón de pesos. Solo te voy a decir una cosa: eres policía y no debes hacer eso. Ve como maltrataste a mi chavo. Los secuestraste y nos secuestraste varias horas porque no te quisimos dar el millón de pesos”

¿Cómo fue la agresión de policías a miembros de la “familia millonaria”?

Días después de la agresión, el papá millonario compartió un video en su cuenta de TikTok relatando cómo fue que policías los habrían golpeado y apuntado con armas largas.

“Nos bajaron de la camioneta como 20 policías con armas largas nos apuntaban. Les dije a mis hijos ‘alcen las manos’, todos se bajaron con las manos arriba, no llevábamos nada. Nos bajan, nos empiezan a pegar, nos hincan, esposan a uno de mis hijos. Ahí nos tiraron al piso, nos pegaron. Fueron varias patadas”.

De acuerdo con la declaración del afectado, en medio de los golpes, les pedía que pararan. Sin embargo, según relata el hombre, los policías siguieron pegándoles e, incluso, les dijeron que no les importaba que fueran influencers

“Yo les decía que no nos pegaran, que no habíamos hecho nada. Ellos decían ‘a nosotros nos vale que seas influencer’. Yo no sé por qué tanta saña. En ningún policía tuvo la prudencia de decir ‘ya no les peguen’ ellos sabían quiénes éramos”.

En la reciente grabación, el integrante de la “Familia millonaria” confesó la impotencia que sentía al ver cómo sus hijos eran agredidos y no podía hacer nada.

“Es algo horrible ver que a tus hijos les están pegando. Es una impotencia estar hincado y que todos te tengan con las armas largas apuntándole a tus hijos. Es muy triste estar ahí y que ningún policía te quiera ayudar”,

Los detalles sobre cómo fue que llegaron a esa situación no han sido aclarados por “la familia millonaria”, que ya está procediendo legalmente en contra de los responsables de la agresión.