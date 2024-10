¿Qué pasó? Adrián Marcelo rompe silencio y habla de polémicas

Adrián Marcelo habló de “La Casa de los Famosos”. Foto: Gettyimages

El polémico creador de contenido Adrián Marcelo reapareció luego de su participar en “La Casa de los Famosos México”. El conductor platicó en el canal de YouTube “Hermanos de Leche” de su experiencia.

En la más reciente emisión, Adrián Marcelo relató sobre las diversas polémicas cuando participó en el famoso reality show. Una de sus peleas que sacudió a los televidentes fue con Gala Montes, sobre el incidente dijo.

“La tengo con los pelos de la burra en la mano. En ese momento sí se ve, muchos dicen que estás atacando a alguien con temas de salud mental, pues lo que yo ya había detectado es que no había ningún tema de salud mental y hoy creo que el tiempo me dio la razón, sus propias palabras son: No estaba deprimida”.

¿Qué más dijo Adrián Marcelo?

Sin decir nombres de sus excompañeras, explicó lo complicado estar con personas que se la pasaban cantando todo el tiempo para llenar vacíos durante la trasmisión en vivo. Otro punto que destacó fue algunas actitudes.

“A pesar de ser conflictiva la casa, siempre comíamos juntos”. Otra actitud que observó durante la hora de los alimentos fue que una compañera, sin decir nombres, no se terminaba aún su comida e iba a servirse más.

“Me dedico a ver a las personas, tengo un ojo clínico, que lamentablemente no tuve la madurez de separar el resentimiento de actitudes que son de gente muy corriente. Es donde separas en la vida, los modales, formas y educación”.

Adrián Marcelo mencionó no aguantar las formas de sus compañeros y por ello perdió, pues, no supo separarlas del juego.

“En ese sentido, soy el gran perdedor por no aguantar eso, es un no negociable para mí”.

Tras su salida explicó que se puso a ver el show en casa de sus papás, pues, regresó un tiempo con ellos para sacudirse la polémica, el también conductor explicó que no observó un gran contenido, pues, no había conflicto.

“Vi mucho La Casa de los Famosos me orgasmeaba tanto ver la carencia de contenido que existía, tenía razón. Las villanadas eran el contenido porque conozco a mi país y me salgo a platicar con la gente de la calle, porque yo sí conozco el México de a pie”.