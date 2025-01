Davinson Gaviria era un cantante de música popular. Foto: Getty Images/Ilustrativa.

En medio de un evento privado de Año Nuevo 2025, sujetos armados asesinaron a Dávinson Gaviria, cantante de música popular en Colombia, después de terminar su show.

En el momento que se disponía a retirarse del recinto donde se llevó a cabo su presentación, llegaron los sospechosos para dispararle en repetidas ocasiones al también creador de contenido.

¿Quién es Dávinson Gaviria, cantante de música popular asesinado en Colombia?

De acuerdo con sus perfiles en redes sociales, áavinson Gaviria es un cantante de música popular con residencia en Cali, Colombia.

Medios de la nación sudamericana detallaron que el joven cantante era oriundo del corregimiento de El Plateado, en la zona rural de Argelia.

Gaviria era un reconocido artista de música popular de la región, imitador de Luis Alberto Posada y creador de contenidos.

Davinson Gaviria asesinado tras dar concierto el primer día del año

Este 1 de enero, es cuando se dio el asesinato de Dávinson Gaviria.

De acuerdo con testigos presenciales, hombres armados se acercaron al cantante sin mediar palabra y abrieron fuego, dándose a la fuga inmediatamente después del ataque.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, aunque hasta el momento no se han identificado a los responsables ni se ha confirmado vínculo con grupos delictivos. No obstante, las primeras líneas de investigación no descartan la posible conexión con actividades de crimen organizado.

Última publicación en redes sociales

Horas antes del ataque, Dávison Gaviria compartió un video en sus redes sociales donde anunciaba su presentación en el Estadero Linda Pradera, en Cauca.

“Ensayando sonido. Estadero Linda Pradera, Cauca. Ya estamos ready”, fue el mensaje que acompañó la última publicación del artista en su cuenta de Instagram.

El asesinato del cantante ha causado conmoción en la región, y seguidores del artista han expresado su tristeza e indignación en redes sociales. La policía sigue trabajando en el esclarecimiento de este caso.