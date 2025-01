¿Quién es Fernanda Torres, actriz brasileña mencionada por Karla Sofía Gascón?

GENERANDO AUDIO...

Fernanda Torres está nominada al Oscar. Foto: Reuters

La actriz española Karla Sofía Gascón, primera mujer trans en ser nominada al Oscar como mejor actriz, aseguró que hay una campaña de odio orquestada por el equipo de la brasileña Fernanda Torres con quien compite por la estatuilla de la Academia.

“No me gusta que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás. En ningún momento me verán hablando mal de Fernanda Torres o de su película, pero en cambio sí veo a muchas personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez. Yo creo que eso habla más mal de ellos y de la película que de ellos que de la mía”, declaró Karla Sofía Gascón en entrevista con un medio brasileño.

¿Quién es Fernanda Torres?

Fernanda Torres es una escritora y actriz brasileña de cine, teatro y televisión de 59 años que ha hecho historia al ser la primera brasileña en ganar el Globo de Oro a la Mejor Actriz por su interpretación de Eunice Paiva en la película “Aún estoy aquí”.

Torres creció inmersa en el mundo del arte y la actuación, debido a que es hija de la actriz Fernanda Montenegro y del actor Fernando Torres.

La trayectoria de Fernanda Torres incluye trabajos en cine como en televisión. En la pantalla grande ha brillado en cintas como “Eu Sei que Vou Te Amar” (1986), que le valió un reconocimiento internacional. También protagonizó “A Marvada Carne” (1985), “Os Normais” (2003) y su secuela “Os Normais 2” (2009), entre otras.

En televisión, Fernanda Torres ha participado en telenovelas y obras de comedia y como presentadora, lideró el proyecto “Minha Estupidez” y “Bicho Homem” y el podcast “The Playlist of My Life” donde hace entrevistas.

Uno de sus mayores logros fue recibir el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes en 1986 por su actuación en “Eu Sei que Vou Te Amar”. Este reconocimiento la colocó en el mapa internacional.

Fernando Torres espera poder llevarse la estatuilla como mejor actriz en el Oscar donde compite con la española Karla Sofía Rascón.