Gracie Abrams se presentará en México el próximo agosto. Foto: AFP

Gracie Abrams fue una de las teloneras de Taylor Swift en su gira “The Eras Tour” y ahora la joven cantante vendrá a México como parte de su tour internacional.

La cantante de 25 años vendrá México por primera vez con su música que ha cautivado a miles y lo hará con su “The Secret of Us Delexu Tour”.

¿Cuándo se presentará Gracie Abrams en México?

Gracie Abrams se presentará el martes 26 de agosto de 2025 en el Pepsi Center de la Ciudad de México y la preventa será el 12 de diciembre con Citibanamex, mientras que la venta general será al día siguiente.

¿Quién es Gracie Abrams?

Gracie Abrams nació el 7 de septiembre de 1999 en Los Ángeles, California, como Gracie Madigan Abrams, es hija del director y productor JJ Abrams y de la ejecutiva en relaciones internacionales Katie McGrath.

Desde muy temprana edad aprendió a tocar la batería, la guitarra, el ukelele y el piano. Es cantante y compositora y entre sus inspiraciones para escribir están Phoebe Bridgers, James Blake y Joni Mitchell.

En octubre de 2019, bajo el sello discográfico Interscope Records, lanzó su primer sencillo oficial, “Mean it”, seguido por otros temas significativos como “Stay” y “21″.

Su EP debut: “Minor”, que llegó en julio de 2020, estableció su nombre en la escena del pop indie.

En ese momento fue seleccionada para ser telonera de Olivia Rodrigo, mismo papel que desempeñó con Taylor Swift.

En junio de este año lanzó “The Secret of Us” donde vienen canciones como “Felt Good About You”, “Blowing Smoke” y “I Love You, I’m Sorry” y “us.”, dueto con Taylor Swift.

También tiene temas como “I Knew It, I Know You”, “Normal Thing” y “Free Now” y “P.S. Close To You”.