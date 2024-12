¿Quién es Maripily, famosa que se peleó con Poncho de Nigris?

Maripily, famosa que se peleó con Poncho de Nigris. Foto: AFP

El nombre de Maripily Rivera se colocó en el ojo del huracán luego de que protagonizará un pleito con Poncho de Nigris. Pero ¿quién es ella? Unotv.com te da los detalles.

¿Quién es Maripily Rivera?

Ganadora de “La casa de los famosos” Estados Unidos, Maripily Rivera es originaria de Puerto Rico país en donde participó en un par de certámenes de belleza. En su carrera en el mundo del espectáculo se cuentan algunos reality shows.

Además, María del Pilar Rivera Borrero, nombre real de la famosa, también incursionó como presentadora de televisión y hasta reportera, pues, según reportes, estudió la carrera de periodismo.

Dentro de su carrera, Maripily ha participado en varios proyectos, entre los que destacan:

“Famosas VIP”

“Que Suerte”

“Top chef estrellas”

“Guerreros”

Aunque la carrera dentro del espectáculo no es lo único que ha incursionado Maripily, también lo hace como empresaria con una línea de ropa que promociona en sus redes sociales.

La también modelo, es muy activa en plataformas digitales, tan solo en Instagram supera el millón de seguidores a quienes deleita con sensuales fotografías en las que resalta su escultural figura.

El pleito entre Maripily y Poncho de Nigris

Maripily se enfrentó a Poncho de Nigris luego que del regiomontano la hubiera llamado hombre, situación que el famoso negó. Si embargo, durante un programa de televisión, la mujer arremetió contra el mexicano.

“Soy una mujer, pero tengo pantalones para ponerte en tu sitio. Si tú, vienes y señalas a una mujer, y te gusta hablar de la mujer y no respetarla, conmigo no lo vas a hacer. Te ubicas, porque si eres otro más de Lupillo yo te ubicó a ti”

A las palabras de Maripily, el famoso mexicano le exigió respeto y destacó que no le interesaba pelearse con ella y la llamo la “peor ganadora de ‘La casa de los famosos’”.

“Yo soy Poncho de Nigris y a mí me respetas y me hablas bien. Yo nunca dije que eras hombre… Yo no sabía ni quién eras, la peor ganadora de ‘La casa de los famosos’ nada más te la pasas peleando”