¿Quién es Skai Jackson, exestrella de Disney arrestada por violencia doméstica?

Skai Jackson ha actuado en series como “Jessie” de Disney. Foto: AFP

Skai Jackson, exestrella de Disney, fue arrestada en Universail CityWalk de Hollywood, California tras protagonizar un altercado con su novio.

La joven actriz de 22 de años enfrentó cargos de violencia doméstica después de que el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles confirmara los hechos.

De acuerdo con las declaraciones del departamento de policía, citados por los sitios TMZ y Page Six, se informó que la situación comenzó cuando el personal de seguridad del centro comercial observó la pelea entre Jackson y su pareja.

Según la policía, los guardias vieron como Jackson empujaba a su novio en repetidas ocasiones, motivo por el cual decidieron llamar a las autoridades y retener a la pareja hasta la llegada de los oficiales.

Las grabaciones de seguridad revisadas por la policía mostraron que Jackson había empujado a su novio al menos dos veces.Tras su arresto bajo el cargo menor de violencia doméstica, la actriz fue citada y liberada después de unas horas.

De acuerdo a fuentes de TMZ, tanto Skai Jackson como su novio negaron acciones de violencia física entre ellos. Además, el citado portal aseguró que ambos se defendieron alegando estar felizmente enamorados y esperando un bebé.

Hasta el momento, los representantes de la celebridad no han emitido comentarios sobre el altercado.

¿Quién es Skai Jackson?

Skai Jackson nació el 8 de abril de 2002 en Nueva York y es de ascendencia hondureña. La actriz comenzó su carrera en 2007 con solo 3 años de edad en la película independiente “Liberty Kid“.

Después tuvo otros roles menores en cine y televisión hasta 2011, año en el que fue elegida para interpretar a Zuri Ross en la serie de Disney “Jessie“.

Tras el fin de la emisión de la serie en 2015, la historia continuó en un spin-off titulado “Bunk’d“. Hasta la última y tercera temporada que se transmitió 2018, Skai Jackson mantuvo su rol como Zuri en las pantallas de Disney Channel

Jackson participó en películas como “Arturo, el millonario seductor” (2011), “Mi segunda vez” (2009) y “Acampados” (2015).

En 2020, tuvo una breve aparición en “Dancing with the Stars”, el conocido reality show de la ABC. Y en este 2024 sale en la película “The man in the white van”.