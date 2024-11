René Franco protagonizó nueva polémica. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El conductor René Franco se vio envuelto en otra polémica, luego de que realizara comentarios ofensivos en contra de Fernanda Ostos y la corriera durante una transmisión en vivo. El video de este hecho circula en redes sociales y ha generado varias reacciones.

Durante una transmisión de “La Taquilla”, René Franco hizo señalamientos sobre la apariencia de su colaboradora, comentando que se “veía horrible”. También estuvo criticando su trabajo, diciendo que no sabía como colocarse frente a una camara.

Fernanda Ostos habla sobre la polémica con René Franco

Fernanda Sotos explicó lo que ocurrió con René Franco mediante una transmisión en Instagram. Ella declaró que se estaba poniéndose “lipstick” y ahí fue cuando comenzaron los ataques contra su persona. Al principio se lo tomó a broma, pero con el paso de los minutos comenzó a sentirse incómoda, porque hablaban de su apariencia y su trabajo en “La Taquilla”.

En su cuenta de X, Fernanda compartió un fragmento de la transmisión, en la que se escuchan los comentarios contra su persona.

“Así trata René Franco a sus compañeras de trabajo (…) Jamás imaginé que me tratarían de esa manera. Al principio lo tomé como una broma, pero en el fragmento que les comparto a continuación, pueden observar cómo, incluso antes de que yo entrara, ya se expresaban de mí de una forma que no me agrada”, expresó Ostos.

¿Qué respondió René Franco sobre la polémica?

Luego de la polémica, René Franco expuso su versión de los hechos mediante una publicación en X (antes Twitter). El comunicador expresó que desde el principio de sus colaboraciones con Fernanda Ostos, ella estableció “un tono rudo y muy llevado”, y él se encargó de seguirle el juego.

También comentó que no es la primera vez que lo acusan de violencia contra las mujeres, y desde su punto vista, ese tipo de señalamientos no tienen que ver con su persona.

“Todos esos intentos han chocado una y otra vez con la pared de la realidad, porque mi actitud no tiene nada que ver con las mujeres; me comporto exactamente igual con todas las personas (confirmado por terapeutas)”, mencionó el conductor.

