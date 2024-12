Renée revela cómo una infidelidad inspiró su disco “R”

Reneé, una de las voces más genuinas de la música contemporánea en español, regresa con “R”, su tercer disco que destila vulnerabilidad, fuerza y autenticidad. En una entrevista con Unotv.com, la cantante compartió el trasfondo emocional de este proyecto, centrándose en una experiencia que marcó su vida personal: una infidelidad que cometió y que transformó en arte.

El dolor de la infidelidad

Reneé no titubea al hablar de su error: “Cometí una infidelidad. Fue un desliz que marcó mi vida. Me sentía atrapada en una relación monótona y busqué una salida que terminó lastimando a alguien que amaba”.

Ese evento desencadenó una ola de culpa que, según confiesa, la llevó a un estado emocional crítico. Sin embargo, también se convirtió en el catalizador de un viaje de autocomprensión y crecimiento personal que queda reflejado en “R”.

Una de las piezas más poderosas del álbum es “Set de acción”, una ranchera con tintes de blues que narra la historia de alguien que reconoce su error desde el punto de vista del infiel.

“Siempre vemos canciones de infidelidad donde se culpa al otro, pero pocas veces escuchamos al que se equivocó pidiendo perdón”, explica Reneé. En esta canción, la artista canaliza su culpa y dolor, transformándolos en una declaración honesta y desgarradora.

El renacer a través del arte

Reneé describe “R” como un ejercicio de autocompasión y valentía. En el proceso de creación del disco, se enfrentó a sus miedos y contradicciones. “Estaba rota, no me sentía merecedora de amor. Pero este disco me dio la libertad de ser yo misma”. Este proyecto, que incluye 11 canciones cuidadosamente elaboradas, refleja tanto la fuerza como la fragilidad de la cantante.

La mezcla de géneros como reflejo de su identidad

Musicalmente, “R” es un collage de estilos que van desde el pop y el rock hasta el blues y la ranchera. Reneé explica que esta diversidad está arraigada en sus influencias musicales, desde Led Zeppelin y Alanis Morissette hasta la música norteña que marcó su infancia en Monterrey.

“Quise tomar géneros que representan etapas de mi vida y amalgamarlos en un solo disco, porque así es como veo mi arte: una mezcla de todo lo que soy”. Renne

Las reacciones al disco han sido profundas. “He recibido mensajes de personas que me dicen: ‘Gracias por esta canción, no sabía que necesitaba escucharla’”. Para Reneé, la música es un espacio seguro donde plasmar situaciones incómodas y dolorosas. Esa honestidad ha conectado profundamente con su público, consolidándola como una artista que no teme mostrarse tal cual es.

El Rockstar Tour de Renne

Con “R” en el primer lugar de ventas de discos en español, Reneé se prepara para su “Rockstar Tour”, que incluye fechas en el Lunario de la Ciudad de México y su primera presentación en Lima, Perú. “Este disco es mi manera de decirle al mundo quién soy, y estoy agradecida de que tantas personas lo estén abrazando”, concluye.

Con “R”, Reneé ha demostrado que de los momentos más oscuros pueden surgir obras luminosas. Su valentía al compartir su historia y transformarla en arte es un recordatorio de que la música no solo entretiene, sino que también sana y conecta corazones.