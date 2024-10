Luis Miguel canceló 4 conciertos en México. Foto: AFP

Parece que el misterio sobre el estado de salud de Luis Miguel está resuelto y el “Sol” canceló algunos de sus conciertos en México porque tiene neumonía. El cantante habría dado positivo a COVID-19 (por cuarta vez) y, por su situación, estaría recibiendo antibiótico intravenoso.

La situación médica por la que Luis Miguel habría cancelado sus presentaciones sería resultado de los malestares que presuntamente mostró hace una semana en pleno escenario. Las cancelaciones también surgieron después de que el intérprete de “La incondicional” anunciara un nuevo show para diciembre, como parte del cierre de su gira que ha durado más de un año.

¿Luis Miguel tiene neumonía? Esto se sabe

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, reveló que Luis Miguel tiene neumonía como resultado de una nueva infección de COVID-19. El comunicador lo informó en su canal de YouTube la noche del domingo 27 de octubre, en una transmisión en la que hizo un recuento sobre el deterioro que fue teniendo el cantante, incluso en el escenario.

“Ya ven que Luis Miguel ha venido estando enfermo. La semana pasada, hoy hace ocho días, yo estaba en la Arena CDMX viendo al señor Luis Miguel, y al siguiente día es cuando empiezan sus complicaciones de salud. El lunes todavía se presenta en la Arena, pero se oía de la re chi*, supermal, superenfermo, con dolor de garganta, con fiebre y demás”.

Gustavo Adolfo Infante.

¡DE ULTIMA HORA! EN RIESGO Estado de Salud de Luis Miguel https://t.co/do8khHBYbp vía @YouTube — GUSTAVO ADOLFO INFANTE TV (@GAINFANTE) October 28, 2024

El presentador habló de la cancelación del primer show, el martes pasado, cuando faltaba muy poco tiempo para el inicio del espectáculo y para el que ya había público en el recinto capitalino.

“Aguantaron todo el día del martes, a las 7 de la noche, faltando como una hora, ya había gente en la Arena Ciudad de México, y deciden cancelar y que se iba a reprogramar para mañana lunes esta presentación”.

Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo agregó que por el deterioro en la salud de Luis Miguel, no hubo más opción que cancelar los shows.

“El domingo no se esforzaba mucho vocalmente, pero estaba muy contento. Me cuentan que para el lunes ya era un verdadero desastre porque se oía superronco, supergolpeado. Estuvieron esperando que se le abriera la garganta, le inyectaron no sé qué para que se le abriera la garganta”.

Siguió Gustavo Adolfo.

De acuerdo con Infante, Luis Miguel nunca se había sentido tan mal.

“La cosa es quién sabe para cuándo se van a reprogramar sus fechas, porque saben qué tiene el señor Luis Miguel, agárrense, porque Luis Miguel tiene neumonía, así como lo oyen. Dicen que Luis Miguel nunca se había sentido tan mal en su vida”.

Gustavo Adolfo Infante.

🔴#Ahora | Por causas de fuerza mayor y recomendación médica, Luis Miguel cancela presentaciones en #CDMX, Pachuca, Querétaro e Irapuato; serán reprogramados. pic.twitter.com/HetNNJhbl0 — Ricardo Ayala Martínez (@Ricardoayala5) October 25, 2024

Someten a pruebas de COVID-19 al equipo de Luis Miguel

El titular del programa “De Primera Mano” agregó que el equipo del “Sol” tuvo que someterse a nuevas pruebas de COVID-19 por su cercanía con el intérprete de 54 años.

“Luis Miguel ha estado en cama, en casa, me refieren, con antibiótico intravenoso por la neumonía. Además, a todo el equipo, músicos, coristas, mariachis y demás, otra vez examen de COVID, Mariachi Vargas y demás, absolutamente a todos porque el señor Luis Miguel tiene neumonía”.

Gustavo Adolfo Infante.

Según Gustavo, ésta es la cuarta vez que la voz de “Sabor a mí” da positivo a COVID:

“Me cuentan que le ha dado cuatro veces COVID a Luis Miguel, y que es muy peligroso, que le afecta mucho y que se pone muy mal, entonces le produjo una neumonía esto del COVID. Está sumamente malo, no saben para cuándo van a poder reponer los conciertos”.

¿Cuántos conciertos canceló Luis Miguel en México?

Infante continuó con la información sobre la gira de Luis Miguel que actualmente está en pausa.

“Hay cuatro conciertos que tiene que reprogramar y es un dineral”.

Gustavo Adolfo Infante.

El intérprete pospuso las fechas de sus presentaciones en Ciudad de México, Pachuca, Querétaro e Irapuato. Los shows para el Estadio GNP Seguros, del 30 de noviembre y 1 de diciembre, siguen sin cambios.

En cuanto a la enfermedad de Luismi, ni el cantante ni su equipo han revelado de manera oficial cuál es su problema de salud. El público está a la espera de la reprogramación de las fechas.

